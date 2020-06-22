Не будет никакого решения - Зеленский сделал важное признание об отношениях с Путиным

Единственная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась осенью 2019 года в Париже в рамках нормандского саммита по Донбассу. Последний раз они разговаривали по телефону в феврале 2020 года. Но после этого переговоры замедлились — встреча в нормандском формате, запланированная на предыдущем саммите на весну 2020 года, так и не состоялась, так как договоренности, которые были достигнуты на предыдущих переговорах, так и не реализованы. Единственное, чего удалось добиться,взаимного освобождения удерживаемых лиц, хотя принцип обмена "всех на всех" так и не применили. Но украинский лидер верит, что путь к большой победе лежит через маленькие победы. Зеленский убежден, что у него есть время, чтобы вернуть все оккупированные Россией украинские земли и добиться мира на Донбассе, подавив жесткую российскую агрессию. Хотя он признает, что стремления на примирение с путинской Россией требуют от него крайне тяжелых и каверзных усилий. Такое признание Зеленский сделал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает ONLINE.UA.

Зеленский твердо заявил, что стремится к миру с Россией, но без помощи международных партнеров Украина не сможет уверенно держатся в переговорах с Путиным. Украинский глава отметил, что сейчас переговорный процесс практически полностью заблокирован пандемией коронавируса, но результатом предыдущих договоренностей были маленькие победы. Под ними президент имел ввиду обмен пленными.

"У меня нет времени выбирать, доверять ли Владимиру Путину, или не доверять ему. Возможно, это еще не большая победа, но даже маленькие победы делают большую победу возможной", — пояснил свою позицию Зеленский.

Большой победой он считает "возвращение всех наших похищенных земель". Но президент твердо верит, что для достижения этой цели у него есть время.

Зеленский при этом не скрывает, что Украине в поиске мира с РФ, что является "самой сложной и запутанной" задачей, нужны ее международные союзники. Он призвал их не допустить возвращения России в G7 пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

"Джастин Трюдо заявил 1 июня, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не будет оказывать давления на РФ в этом вопросе", — отметил Зеленский.

Говоря об отношениях Украины и США, Зеленский отметил, что хочет достичь прозрачности в политике между странами, а в целом – стереть на международной арене образ Украины как "страны скандала".

Важно добавить, что недавно глава ОП Андрей Ермак анонсировал, что нормандские переговоры, вполне вероятно, состоятся в 2020 году в Германии. Таокж представитель президента страны заявил, что очень надеется на прогресс в деле урегулирования конфликта на Востоке Украины. Кроме того, глава ОП напомнил международному сообществу, что ему в координации с Дмитрием Козаком удалось провести обмен пленными. Он пожаловался, что часто это сложный диалог, однако он все равно продолжается.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин поразил резонансным заявлением об Украине. Президент России считает, что никакого конфликта нет, просто возникли разногласия между Москвой и Киевом. При этом он уверен, что визит представителей украинской власти в Москву рано или поздно состоится и это только вопрос времени.