Еще ничего не решил - Путин шокировал мир новым заявлением

Глава Кремля Владимир Путин удивил международное сообщество и обычных россиян новым циничным заявлением — он отметил, что не исключает вариант, который будет вновь баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения в Конституцию будут приняты. По словам главы РФ, окончательное решение он пока не принял, потому говорит о чем-то официально пока зарано. Свою позицию российский президент озвучил в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, баллотироваться. Там видно будет... Я для себя еще ничего не решил", — заявил Владимир Путин.

Представители СМИ попросили главу РФ прокомментировать поправку к Конституции, которая позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборы.

"Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскания глазами в поисках возможных преемников... Работать надо, а не преемников искать", — добавил глава Кремля.

Стоит обратить внимание на то, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля.

Простые россияне в социальных сетях уже активно комментируют новое заявление от Владимира Путина.

"Я просто в шоке! Он еще не решил ?! Мы похожи все на дураков, что ли?!; Для кого он это все говорит? Думает, что кто-то в это верит ?; просто абсурд — что тут еще скажешь; президент с чувством юмора; а когда он уже успокоится? хотя... после Путина будет просто новая версия Путина, поэтому тщетно надеяться, что что-то когда изменится; и смех, и грех жизнь проходит — ничего не меняется ", — жалуются пользователи сети в комментариях к новости.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный политолог и журналист Виталий Портников обратил внимание на то, что глава РФ Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest вновь призывает к проведению встречи лидеров 5 государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.