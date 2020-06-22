Трамп удивил абсурдным предложением относительно коронавируса - детали

Американский лидер Дональд Трамп озвучил новое странное предложение, которое шокировало мир — глава Белого дома потребовал "замедлить тестирования [коронавируса]" — это спровоцировало возмущение специалистов и разочарование собственных сотрудников, которые говорят, что это подрывает их усилия в попытке успокоить американцев на фоне распространения болезни. Что важно понимать, глава США назвал тестирование — которое, по мнению экспертов общественного здравоохранения, является важной частью борьбы с пандемией — "обоюдоострым мечом". С таким громким заявлением он выступил в Оклахоме, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Washington Post.

"А вот здесь хуже... когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы найдете больше больных, вы найдете больше случаев... Поэтому я сказал своим людям: пожалуйста, замедлите тестирование", — заявил Дональд Трамп.

Стоит отметить, что 21 июня главный торговый советник Трампа Питер Наварро назвал комментарии Трампа "насмешкой". Другой чиновник Белого дома сказал, что Трамп пошутил — это уже привычная линия защиты помощников президента, когда тот говорит что-то противоречивое.

"Комментарий президента, который прозвучал в тот же день, когда восемь штатов сообщили о рекордном количестве случаев заболевания за один день, вызвал хор критики со стороны демократов Конгресса и чиновников общественного здравоохранения, которые обеспокоены тем, что президент больше занят сохранением своего лица, чем борьбой с пандемией", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, Трамп уже давно рассматривает рост числа случаев коронавируса как негативный сценарий для себя, так как считает, что его обвинят в большем количестве случаев.

"Каждый эксперт согласен с тем, что тестирование является основой как эпиднадзора — рассказывает о том, как прогрессирует эпидемия, — так и контроля — выявление и изоляции случаев заболевания... Сознательно сокращать тестирования, так как оно дает более полную картину эпидемии — это не что иное, как небрежность в общественном здравоохранении", — заявил Марк Липсич, профессор эпидемиологии и директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардской Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.

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