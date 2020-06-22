В мире выявили новый шокирующий антирекорд пандемии коронавируса - что случилось

Коронавирус COVID-19 распространяется по миру, не теряя оборотов. По состоянию на 22 июня на планете зарегистрировали новый антирекорд случаев за сутки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По обнародованной статистике, за предыдущие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 183 020 раз. Наибольшая доля из них — на американских континентах, около 1160 тысяч.

Предыдущий антирекорд обнаружили не так давно — 18 июня. Тогда по всему миру подтвердили новую 181 тысячу случаев. До того длительное время рекордный показатель удерживался на показателе 150 тысяч.

Эксперты ВОЗ добавили, в целом в мире инфицировались COVID-19 8,7 миллиона человек. Университет Джона Гопкинса в своей статистике указал уже на 8,9 миллиона случаев.

Традиционно "лидером" по доле заболеваний остаются Соединенные Штаты. Там зарегистрировали уже 2,3 миллиона инфицированных. Далее в этом антирейтинге идет Бразилия с 1,083 миллиона больных, Россия из 583 тысячами, Индия с 425 тысячами и Великобритания с 305 тысячами.

Первые упоминания о неизвестный коронавирус появились в декабре и январе, эти сведения шли из китайского города Ухань. Именно его считают источником пандемии.

Позже стало известно, что COVID-19 уже "путешествовал" по Европе до Нового года-2020 . Непосредственно во Франции врачи нашли инфекцию, протестировав декабрьские образцы больных пневмонией и гриппом.

По состоянию на утро 22 июня в Украине подтвердили 37 241 случай COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, эксперты выяснили, что люди, которые много употребляли в пищу шпината, брокколи и других зеленых овощей, а также яиц, голландского сыра и черники, богатых витамином К, намного легче переносят коронавирус и не умирают от последствий инфекции. К такому выводу пришли нидерландские медики из больницы города Неймеген, которые считают свое открытие настоящим прорывом в лечении коронавирус.