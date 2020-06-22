В мире выявили новый шокирующий антирекорд пандемии коронавируса - что случилось

Коронавирус
По обнародованной статистике, за предыдущие сутки диагноз
Предыдущий антирекорд обнаружили не так давно — 18 июня. Тогда по всему миру подтвердили новую 181 тысячу случаев. До того длительное время рекордный показатель удерживался на показателе 150 тысяч.
Эксперты ВОЗ добавили, в целом в мире инфицировались
Традиционно "лидером" по доле заболеваний остаются Соединенные Штаты. Там зарегистрировали уже 2,3 миллиона инфицированных. Далее в этом антирейтинге идет Бразилия с 1,083 миллиона больных, Россия из 583 тысячами, Индия с 425 тысячами и Великобритания с 305 тысячами.
Первые упоминания о неизвестный коронавирус появились в декабре и январе, эти сведения шли из китайского города Ухань. Именно его считают источником пандемии.
Позже стало известно, что
По состоянию на утро 22 июня в Украине подтвердили 37 241 случай
Как сообщал ONLINE.UA, эксперты выяснили, что люди, которые много употребляли в пищу шпината, брокколи и других зеленых овощей, а также яиц, голландского сыра и черники, богатых витамином К, намного легче переносят коронавирус и не умирают от последствий инфекции. К такому выводу пришли нидерландские медики из больницы города Неймеген, которые считают свое открытие настоящим прорывом в лечении коронавирус.