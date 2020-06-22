Путин лучше Трампа - в США внезапно начали хвалить президента России

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон продолжает свои резонансные признания о политике Дональда Трампа и его отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он считает, что Путин лучше Трампа в политических вопросах. По мнению Болтона, Путин — умный и жесткий политик, который не видит в Трампе соперника, но действующий президент США считает иначе. При этом вести переговоры с Путиным Трамп не умеет, так как у него нет никакой стратегии, а все государственные вопросы он решает как дела в семейном бизнесе, не видя разницы между личными и государственными интересами. Об этом Болтон рассказал в интервью телеканалу ABC News, сообщает ONLINE.UA.

"Президент Путин очень внимательно готовится к встречам. Он имеет представление о людях, с которыми разговаривает. Он взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь. Я считаю, что это уровень подготовки, педантичности и планирования, которые просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом", — заявил Болтон.

Он признался, что на встрече Путина и Трампа в Хельсинки в июле 2018 года боялся оставить президента США тет-а-тет с российским лидером. Причиной было то, что никто не знал, что Трамп будет говорить, не понимая, что Путин, как "умный и сильный лидер", сможет использовать в своих целях каждое слово президента США.

Также экс-помощник считает, что для Трампа государственные вопросы — как небольшой семейный бизнес. По его мнению, президент США не видит разницы между национальными интересами и своими, а свое решение может поменять в любой момент.

"Он заступил на должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и совсем не был заинтересован в том, чтобы учиться", — добавил Болтон, подчеркнув, что Трамп некомпетентен во многих вопросах.

Напомним, Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент США объяснил свое решение "серьезными ошибками", которые допускал советник. После этого Болтон написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи. Согласно последним данным, Департамент юстиции уже начал расследование, нарушил ли Болтон обязательства по нераспространению секретной информации при написании мемуаров, чтобы запретить публикацию книги.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп просто играет на публику, критикуя Путина, но на самом деле выступает против санкций и других карательных мер против РФ.