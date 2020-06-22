Будут массовые проверки - украинцам сделали крайне важное предупреждение

Министр развития общин и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышев сообщил всем украинцам важную новость — по его словам, в Кабмине считают необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания и общественного транспорта на неделе с 22 по 28 июня. Кроме того, чиновник обратил внимание на то, что "восстановление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт КМУ.

"Считаю, что необходимы массовые проверки, не менее 10 тыс. проверок по соблюдению заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе", — сказал Чернышев на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 июня.

Он пояснил, что "восстановление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий.

Кроме того, он добавил, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению больных Covid-19 .

"Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемиологических мероприятий в направлении усиления контроля", — подчеркнул чиновник.

Согласно предварительным данным, Нацполиция получит поручение усилить надзор за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических мероприятий; обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля за соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Министерством здравоохранения.

Кроме того, ожидается усиление контроля за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине отметили, что стремительный рост количества больных коронавирусной болезнью в Украине означает фактическое начало второй волны.