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В Украине начал действовать жесткий адаптивный карантин - что и где снова запретят

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В Украине начал действовать жесткий адаптивный карантин - что и где снова запретят Карантин в Україні (фото — pixabay.com)

С понедельника, 22 июня, в Украине начал действовать жесткий адаптивный карантин. Усиленные ограничения с сегодняшнего дня вводятся регионально по оценкам эпидемической ситуации в областях. Такие правила будут действовать до 31 июля, о чем говорится в постановлении Кабмина от 17 июня. ONLINE.UA рассказывает, что и где снова могут запретить, а также как работает новая карантинная методика.

С 22 июня жесткий карантин в регионах будет вводиться, если:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;
  • среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
  • коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
  • показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

Усиление карантина на местах будет вводиться и прекращаться на основании решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Решение будут принимать по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации. Отменяется решение об ужесточении карантина не ранее чем через 7 дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.

Местные власти могут запретить:

  1. проводить спортивные, культурные, религиозные и другие массовые мероприятия;
  2. деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  3. работу метрополитена;
  4. перевозку пассажиров во всех видах сообщений;
  5. работу учреждений дошкольного образования и культурных учреждений;
  6. деятельность фитнес-центров и спортзалов.

Кроме того, в постановлении правительство рекомендует субъектам хозяйствования на период действия карантина изменить режим работы. Начинать рабочий день рекомендуется не ранее 10:00 или позже. Также местным властям рекомендуют разработать или откорректировать маршруты движения общественного транспорта с учетом измененных графиков работы предприятий, учреждений и организаций, чтобы предотвратить скопление людей в часы пик.

На измененный график работы рекомендуют перевести: предприятия оптовой и розничной торговли, которые занимаются ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов; предприятия, которые занимаются почтовой и курьерской деятельностью; предприятия, которые занимаются временным размещением и организацией питания; компании, которые ведут страховую деятельность; учреждения образования, искусства и спорта; учреждения для оказания социальной помощи; предприятия сферы развлечений и отдыха.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на утро 22 июня в Украине зафиксировано 37241 случаев заражения коронавирусом, из которых 681 подтвержден за последние сутки. Уже более тысячи украинцев умерли от COVID-19, более 16,5 тысяч людей смогли победить коронавирусную болезнь.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, карантин, коронавірус, пандемия, эпидемия, здоровье, Минздрав, запрет, ограничение
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Обновлено:11:11, 22.06.2020

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