Боевики нанесли новый удар на Донбассе - циничные намерения оккупанта

Миссия ОБСЕ и ее инфраструктура на Донбассе регулярно страдает от атак российского ворона. Недавно боевики нанесли новый удар. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТСН.

По данным медиа, в Широкино оккупанты попали в камеру миссии. Для этого они использовали противотанковую управляемую ракету.

Известно, что ракета прилетела на подконтрольную украинской стороне территорию около 08:15 в понедельник, 22 июня.

Боевики пытались сбить башню с техникой ОБСЕ еще накануне, но они промахнулись. Тогда ракета упала буквально недалеко от фельдшерско-акушерского пункт.

"Нашли корпус управления противотанковой управляемой ракеты калибром 152 миллиметра, тип пока неизвестен", — проинформировали тогда в командовании ООС.

Еще после первого инцидента военные эксперты пришли к выводу, что тот не может быть случайным — слишком большая дальность полета для ошибки.

В целом в течение минувших суток боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" нанесли 10 ударов. Они традиционно использовали разнообразное вооружение, доступное благодаря РФ.

Агрессия на Донбассе продолжается с весны 2014 года, когда наемники и кадровые военнослужащие вторглись на украинскую территорию из России. Согласно оценке ООН, жертвами войны на Донбассе уже стали более 13 тысяч человек.

Как сообщал ONLINE.UA, с понедельника, 22 июня, боевики так называемой "ДНР" решили открыть первый пункт пропуска на Донбассе после карантина. Но это будет не пункт пропуска "Марьинка", который работает уже третью неделю на подконтрольной Украине территории, а "Оленевка". Этим решением оккупанты в очередной раз подтвердили, что намерены блокировать пропуск украинцев в обоих направлениях, поскольку восстановить движение по пересечению границы в одностороннем порядке невозможно.