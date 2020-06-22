Трамп публично пристыдил Путина и Меркель - что случилось

Глава Белого дома Дональд Трамп в своем стиле жестко раскритиковал президента РФ Владимира Путина и команду канцлера ФРГ Ангелы Меркель из-за скандального газопровода "Северный поток — 2". По словам американского лидера, официальный Берлин платит Кремлю "миллиарды долларов за новенький газопровод". С таким громким заявлением он выступил на предвыборной встрече с его сторонниками в городе Талса в штате Оклахома. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на немецкое издание DW.

"Мы должны защитить Германию от России", — подчеркнул Дональд Трамп.

Также американский лидер не забыл опять упрекнуть Берлин в недостаточных, по его словам, вкладам в бюджет НАТО.

"В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу" один триллион долларов", — напомнил международному сообществу президент США.

Стоит обратить внимание на то, что главная цель НАТО — добиться от каждого из ее государств-членов выделение на военные нужды альянса не менее двух процентов ВВП в ближайшие 4 года. Хотя ФРГ в последние годы существенно увеличила расходы на оборону, в 2019 году они составляли 1,38 процента ВВП страны.

Как известно, Штаты и несколько государств ЕС выступают против строительства газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока — 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.