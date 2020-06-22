Куда можно поехать за границу во время пандемии - удобная онлайн-карта для планирования путешествий

Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19 . Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда — нет? Чтобы украинцы могли планировать путешествия за границу, МИД запустило удобный сервис, в котором прописаны правила въезда и транзита по странам, а также указано, куда и на каких условиях могут поехать граждане Украины. Онлайн-карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной и проверенной информации МИД и зарубежных дипломатических учреждений. Данные карты регулярно обновляются. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Онлайн-карта для планирования путешествий имеет два уровня информации: режим въезда для граждан Украины в зарубежную страну и режим транзитного проезда. Зеленым цветом на ней обозначены страны, в которые въезд разрешен всем, желтым — только иностранцам с видом на жительство, а оранжевым — куда въезд запрещен.

Нажав на любую страну на карте транзита, можно прочитать короткую базовую информацию о том, в каком режиме работает авиатранзит через эту страну. А на уровне режима въезда для граждан Украины можно ознакомиться с тем, кому въезд запрещен, кому разрешен, данные о том, когда информация обновлялась в последний раз. На данный момент карта запущена в тестовом режиме, поэтому возможны сбои в ее работе.

"Прежде всего, я хочу вам сказать, что даже если вы запланировали путешествие по миру, купили все билеты и знаете, как вы доберетесь из страны "А" в страну "Б", пожалуйста, во время путешествия придерживайтесь максимальных мер вашей индивидуальной безопасности, потому что коронавирус продолжает бушевать во всем мире, в разных странах по-разному, но он есть и очень важно, чтобы вы не заболели, оставались здоровыми и чтобы ваше путешествие прошло для вас безопасно", — обратился к украинцам глава МИД Дмитрий Кулеба, презентуя онлайн-карту для планирования путешествий.

Он также порекомендовал украинцам, планирующим путешествия, регистрироваться в системе "ДРУГ" (проект Добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу). Это поможет дипломатическим представительствам Украины эффективнее помочь путешественникам в случае чрезвычайной ситуации в странах назначения.

Напомним, в Украине возобновили авиасообщение с 15 июня. Но полететь заграницу пока можно не по всем направлениям. Без предварительных тестов на коронавирус можно полететь в Турцию, США и Албанию. Открыла границы и Великобритания, но там по прилету украинцы будут обязаны проходить 14-лневнй карантин. С 27 июня границы для Украины откроет Тунис. Здесь необходимо будет сдать тест по прибытию в страну. Также будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией с 1 июля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 22 июня в Украине начал действовать жесткий адаптивный карантин. Ограничения будут вводить в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.