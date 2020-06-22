Народ хочет - украинцы обратились к Зеленскому с неотложным требованием

Украинские граждане безотлагательно призывают главу государства Владимира Зеленского запретить дистанционное образование во всех учебных заведениях страны. Стоит обратить внимание на то, что петиция с соответствующим запросом от 25 мая появилась на сайте президента страны — что важно понимать, обращение уже собрало 25 тыс голосов, поэтому команда украинского лидера должна его рассмотреть в ближайшем обращения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

Автор петиции обращает внимание президента на то, что во время обучения дома ученики не могут получить необходимые знания.

"Дети должны ходить в школу, учиться, общаться со своими сверстниками. Родителям, детям и учителям очень сложно находиться на дистанционном образовании. Дети не смогут получить полноценные знания, находясь дома. Поэтому народ хочет, чтобы власть не принимала закон о дистанционном образовании", — говорится в тексте петиции.

Что важно понимать, это уже не первая петиция с подобной просьбой на сайте украинского лидера, однако предыдущие запросы не смогли набрать достаточного количества голосов для рассмотрения.

Стоит напомнить, что 19 июня во время заседания украинского парлмент и.о. министра образования Любомира Мандзий выступила с важной новостью — она подчеркнула, что уже все готово к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) с 25 июня по 17 июля. Министр обратила внимание на то, что ВНО будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача, потому украинцам не стоит волноваться.