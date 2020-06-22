Новости

Лента новостей

Народ хочет - украинцы обратились к Зеленскому с неотложным требованием

Украина | Читати новину українською
Народ хочет - украинцы обратились к Зеленскому с неотложным требованием Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Украинские граждане безотлагательно призывают главу государства Владимира Зеленского запретить дистанционное образование во всех учебных заведениях страны. Стоит обратить внимание на то, что петиция с соответствующим запросом от 25 мая появилась на сайте президента страны — что важно понимать, обращение уже собрало 25 тыс голосов, поэтому команда украинского лидера должна его рассмотреть в ближайшем обращения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

Автор петиции обращает внимание президента на то, что во время обучения дома ученики не могут получить необходимые знания. 

"Дети должны ходить в школу, учиться, общаться со своими сверстниками. Родителям, детям и учителям очень сложно находиться на дистанционном образовании. Дети не смогут получить полноценные знания, находясь дома. Поэтому народ хочет, чтобы власть не принимала закон о дистанционном образовании", — говорится в тексте петиции.

Что важно понимать, это уже не первая петиция с подобной просьбой на сайте украинского лидера, однако предыдущие запросы не смогли набрать достаточного количества голосов для рассмотрения.

Стоит напомнить, что 19 июня во время заседания украинского парлмент и.о. министра образования Любомира Мандзий выступила с важной новостью — она подчеркнула, что уже все готово к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) с 25 июня по 17 июля. Министр обратила внимание на то, что ВНО будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача, потому украинцам не стоит волноваться.

Как сообщал ONLINE.UA, пандемия коронавируса COVID-19 набирает обороты. На фоне новых антирекордов министр здравоохранения Максим Степанов выступил с важным объявлением. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Украина, дистанционное обучение, учения, школа, школьники, обучение в школе, петиция
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 37241 +681
Выздоровели 16642 +133
Летальные 1012 +10

Данные МОЗ Украины
Обновлено:12:11, 22.06.2020

Курс валют 22.06.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
26,7
26,76
26,67
EUR
29,97
30,03
29,93
GBP
33,18
33,25
-
RUB
0,39
0,39
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...