Зеленский внес в Раду неотложный законопроект - что о нем известно

Украинский лидер Владимир Зеленский снова воспользовался своими законотворческими полномочиями. Он внес в Верховную Раду проект №3711. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт парламента.

Документ зарегистрирован в понедельник, 22 июня. Он касается внесения изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и ряд других актов.

Зеленский определил этот законопроект как неотложный. Пресс-служба Рады пока еще не обнародовала его текст.

Напомним, недавно Зеленский экстренно написал письмо спикеру ВРУ Дмитрию Разумкова — он требовал безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект по поддержке культуры и креативных индустрий.

Уже 16 июня украинский парламент принял во втором чтении законопроект № 3377 о поддержке культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса через карантин связан с распространением пандемии коронавирус.

Также накануне украинский президент решился на несколько важных назначений. Своими указами он заменил выше региональное руководство Винницкой области.

Как сообщал ONLINE.UA, Винницкая областная государственная администрация официально получила нового постоянного руководителя. Им стал Сергей Борзов.

До нынешнего назначения он работал на посту руководителя Государственного управления делами. Для этого его отстранили. Соответственно тот также получил второй ранг государственного служащего.

Одновременно другим указом Зеленский лишил должности Владислава Скальского, который возглавлял Винницкую ОГА до последнего периода.