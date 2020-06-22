Меркель и другие мировые лидеры отказались от безумного предложения Путина - что случилось

Мировые лидеры внезапно отказались ехать к президенту РФ Владимиру Путину на Парад победы в Москве, который состоится 24 июня, несмотря на пандемию коронавируса. В частности, передумали участвовать в мероприятии премьер-министры Армении, Японии и президент Азербайджана, а также представители Германии, хотя раньше они поддерживали безумную идею Путина провести масштабное мероприятие, которое даже сами россияне назвали "пир во время чумы". Пока известно, что на Парад победы все еще намерены ехать министр обороны Индии Раджнатх Сингх, президент Беларуси Александр Лукашенко, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и делегация сенаторов из Франции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Если я правильно понимаю, в этом особенном из-за пандемии году на параде будет присутствовать особый круг зарубежных гостей. Пока точных сведений мы не получили, но в настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии не будет", — сообщил о решении команды канцлера ФРГ Ангелы Меркель немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр.

Письма от оказами Путину также направили премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они решили не ехать в Москву из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса.

Кстати, Всемирная организация здравоохранения критически отнеслась к намерению Путина провести военный парад в Москве, отметив, что любое массовое мероприятие сопряжено с риском дальнейшего распространения вируса. Но глава Кремля проигнорировал предупреждение ВОЗ, хотя решил обезопасить себя от заражения и 80 ветеранов Второй мировой войны, которые должны были принимать участие в мероприятии, решили не пускать на праздник. Их изолировали в одном из пансионатов за пределами Москвы якобы ради того, чтобы защитить здоровье пожилых людей.

Важно отметить, что президента Украины Владимира Зеленского Путин решил не приглашать на Парад победы. В Кремле объяснили это тем, что "Украина не является де-факто, и во многом, де-юре, участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах, и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы".

Напомним, Парад победы в Москве, который Кремль ежегодно проводит 9 мая, пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса. Но недавно российские власти решили устроить его 24 июня, заявив, что пик коронавируса в стране уже прошел, хотя Россия по-прежнему находится на третьем месте по заболеваемости в мире и ежедневный прирост больных в этой стране достигает 8-10 тысяч человек. Кстати, кроме Парада победы, Путин решил не отказываться в этом году от акции "Бессмертный полк" и военно-морского парада — они пройдут в России 26 июля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что друг Путина, президент Чехии Милош Земан, внезапно отказался поддерживать его абсурдную идею — он решил не ехать на Парад победы в Москву из-за пандемии коронавируса.