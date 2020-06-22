Стало известно о новом коварном плане Путина относительно Украины - первые подробности

Команда главы Кремля Владимира Путина решилась на неожиданное признание. Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправка к Конституции РФ о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК".

"Это записано для того, чтобы никто не мог серьезно внести поправку в законодательство, по которому Крым передается Украины. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли серьезно вести переговоры, например, о возвращения Крыма Украине", — рассказал чиновник.

По его словам, поправка сформулирована так: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действий не допускаются".

Что важно понимать, первым с инициативой включить эту норму в Конституцию РФ на встрече президента с рабочей группой выступил актер Владимир Машков. Глава Кремля Владимир Путин поддержал эту идею, однако сделал оговорку, что "у нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам".

Клишас же отмечал, что в случае принятия этой поправки, дипломаты не смогут вести переговоры с другими странами о передаче земель, поскольку "на это есть конституционный запрет".

Стоит напомнить, что голосование по поправкам в Основной закон РФ состояться 1 июля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин решил полностью уничтожить Крымский природный заповедник — крупнейший заповедник на территории полуострова и одну из главных достопримечательностей Крыма. На этот раз, согласно постановлению правительства России, Крым решили избавить от 70% земель, входящих в Природный Заповедник Украины.