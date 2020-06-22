Нет этого - у Путина выступили с циничным заявлением об Украине

Россия не имеет каких-либо претензий к соседним странам, которые были бы связаны с вопросом территорий. С таким заявлением выступили в Кремле. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские сми.

По словам прессекретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ранее в интервью якобы не утверждал, что Москва имеет претензии.

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", — подчеркнул спикер.

Накануне Путин отметил, Что советские республики имели право выхода из союза, однако на законодательном уровне этот вопрос был хаотичным.

"Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза. Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано", — объявил президент страны-агрессора.

В то же время Песков на соответствующий вопрос во время брифинга отметил, что Путин вообще не говорил, есть такие претензии или их нет. Относительно конкретики о странах, к которым могли бы быть территориальные вопросы, тот отказался отвечать, однако единственным соседом, с которым у Москвы была конфронтация в последнее время, остается Украина.

В феврале-марте 2014 года российские военнослужащие оккупировали украинский Крым и незаконно его аннексировали. Сейчас в Кремле отрекаются от всех территориальных претензий.

Как сообщал ONLINE.UA, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок к Конституции и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправка к Конституции РФ о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.