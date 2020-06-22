Нам не о чем спорить - Зеленский обратился ко всем украинцам

Глава государства Владимир Зеленский 22 июня, — день, когда Германия в 1941 году объявила войну СССР, безотлагательно обратился ко всем украинским гражданам, чтобы напомнить о том, наша страна потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней. Война коснулась каждой украинской семьи, но до сих пор идут споры о том, была война "своей" или "чужой". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Телеграмм-канал украинского лидера.

"Думаю, нам не о чем спорить. И война так или иначе коснулась каждой украинской семьи. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет", — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства напомнил о том, что в сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией.

"А 22 июня 1941 война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад, в четыре утра, нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев... Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней. В результате не родилось почти 13 млн детей. Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией", — подчеркнул президент страны.

Владимир Зеленский пообещал, что украинская власть и все граждане будут вечно помнить каждого, кто погиб, — военных и гражданских, мужчин, женщин и детей.

"Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство. И наш долг — превратить его в мирную и счастливую страну для каждого украинца", — подчеркнул украинский лидер.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимира Путина разозлило заявление президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что СССР наравне с фашистской Германией ответственна за развязывание Второй мировой войны. Об этом украинский лидер заявил еще во время своего визита в Польшу в январе, но Путин внезапно решил отреагировать на это заявление Зеленского только сейчас.