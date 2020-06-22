Украина открыла еще один КПВВ на Донбассе - где и как пропускают граждан

В понедельник, 22 июня, Украина открыла второй пункт пропуска в Донецкой области после карантина. С сегодняшнего дня веъхать на подконтрольную Украине территорию с ОРДЛО можно через КПВВ "Новотроицкое". Граждан Украины пропускают по карантинным правилам, но в рамках упрощенной системы — жителей оккупированного Донбасса не обязывают проходить обязательную обсервацию, но въезд разрешается только при согласии соблюдения 14-дневной самоизоляции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

На данный момент КПВВ "Новотроицкое" со стороны так называемой "ДНР" пересекли две машины. На пункте пропуска всем прибывающим меряют температуру, также въезжающих опрашивают на предмет контакта с больными Covid-19 . Пропускают людей только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома".

Напомним, с 10 июня Украина открыла по одному КПВВ в Луганской и Донецкой областях — "Станица Луганская" и "Марьинка". Но боевики решили заблокировать пропуск людей. Они отказывались осуществлять пропуск граждан, ссылаясь на карантинные мероприятия, а также потребовали, чтобы украинская сторона предварительно согласовывала с ними списки украинцев, пересекающих линию разграничения. На сегодняшний день известно, что в "ДНР" не пропустили и не выпустили ни одного человека, а в "ЛНР" пропуск через КПВВ осуществляют только по спискам. Правозащитники и волонтеры сообщают, что эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины — чтобы попасть в эти списки, людям приходится звонить в так называемое "МИД "ЛНР", указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения. Уже зафиксировано несколько случаев, когда боевики не пропускали людей из-за отсутствия в списках, которые используют оккупаты для верификации.

Важно отметить, что пересечение через КПВВ "Станица Луганская" осуществляется в реверсном режиме: с 7.00 д 13.00 происходит пропуск граждан с временно оккупированной территории, с 13.00 до 18.00 — в направлении временно оккупированной территории. Режим работы КПВВ "Марьинка" — с 11:00 до 14:00.

Приоритет в пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут для прохождения ВНО. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными COVID-19 . Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) пропускается только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 22 июня боевики так называемой "ДНР" решили открыть первый пункт пропуска на Донбассе после карантина. Но это будет не пункт пропуска "Марьинка", который работает уже вторую неделю на подконтрольной Украине территории, а "Еленовка". Этим решением оккупанты в очередной раз подтвердили, что намерены блокировать пропуск украинцев в обоих направлениях. Боевики отметили, что сначала будут пропускать тех украинцев, которые будут включены в составленный "штабом" специальный список. После этого они определят категории людей, которые особо нуждаются в проезде. Сообщается, что "Еленовка" будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00, но вернуться с подконтрольной Украине территории в ОРДО жители смогут только по согласованию со "штабом" и при согласии соблюдать карантинные мероприятия.