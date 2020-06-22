Они должны это делать - Кличко сделал суровое предупреждение

В Киеве карантинные ограничения не могут ослабить через новую волну эпидемии COVID-19 . Мэр Виталий Кличко отметил, что руководство ТРЦ и различных заведений должно организовать ИФА-тестирования своих рабочих. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на КГГА.

По его словам, соответствующее решение уже принял штаб.

"Хочу сообщить, что штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавирусом", — проинформировал Кличко.

Одновременно в городе будут увеличивать количество тестов на коронавирус. Медики зарегистрировали повышенное количество людей, которые обращаются за помощью с симптомами COVID-19 или воспалением легких.

"Только "Киевский лабораторный центр МОЗ Украины" сделал почти 40 тысяч исследований ПЦР-тестов. Такие исследования делают еще в 4 коммунальных медучреждениях Киева. А также – в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков от начала работы отобрали почти 24,5 тысячи образцов биоматериала для исследования. Показатель тестирования в столице – самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тысяч жителей города", — добавил он.

Напомним, по состоянию на утро в понедельник, 22 июня, по всей Украине подтвердили 37 241 случай коронавирус.