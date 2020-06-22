Аваков хотел уйти в отставку - уже известно, кто ему помешал

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского решились на неожиданное признание — там откровенно рассказали о том, что во время акций протеста, на которых требовали увольнения главы МВД, Арсен Аваков предлагал свою отставку. Однако именно украинский лидер не отпустил скандального министра. Анонимные источники в команде Зеленского уверяют, что такое предложение министр внутренних дел сделал еще несколько недель назад — в разгар протестных акций, однако президенту эта идея не понравилась, и он ее заблокировал. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

"Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и должны останемся", — отмечает издание со ссылкой на окружение президента.

Стоит обратить внимание нат то, что ранее глава государства Владимир Зеленский назвал своей политсиле условия, при которых возможна отставка Арсена Авакова. Во-первых, если во фракции "Слуга народа" деятельностью Авакова будет недовольно большинство, а не отдельные депутаты. Во-вторых, если будет конкретная кандидатура на его место.

Стоит обратить внимание на то, что комитет украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за передачу на рассмотрение в парламент постановление об увольнении Арсена Авакова. Однако его будут рассматривать только 1 июля.