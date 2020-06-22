Аваков хотел уйти в отставку - уже известно, кто ему помешал

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского решились на неожиданное признание — там откровенно рассказали о том, что во время акций протеста, на которых требовали увольнения главы МВД, Арсен Аваков предлагал свою отставку. Однако именно украинский лидер не отпустил скандального министра. Анонимные источники в команде Зеленского уверяют, что такое предложение министр внутренних дел сделал еще несколько недель назад — в разгар протестных акций, однако президенту эта идея не понравилась, и он ее заблокировал. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".
"Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и должны останемся", — отмечает издание со ссылкой на окружение президента.
Стоит обратить внимание нат то, что ранее глава государства Владимир Зеленский назвал своей политсиле условия, при которых возможна отставка Арсена Авакова. Во-первых, если во фракции "Слуга народа" деятельностью Авакова будет недовольно большинство, а не отдельные депутаты. Во-вторых, если будет конкретная кандидатура на его место.
Стоит обратить внимание на то, что комитет украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за передачу на рассмотрение в парламент постановление об увольнении Арсена Авакова. Однако его будут рассматривать только 1 июля.
Что важно понимать, ранее страну всколыхнули массовые протесты недовольных работой главы МВД. В украинских городах прошли несколько протестов, на которых участники требовали отставки Авакова из-за нескольких резонансных дел в Украине. Больше всего репутация главы МВД пострадала после изнасилования женщины в отделении полиции в Кагарлыке, в котором подозревают полицейских, и массовой стрельбы в Броварах. Кроме того, нельзя забывать о резонансном расследования дела об убийстве Кирилла Тлявова, где подозреваемые — работники полиции.