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Лучше не испытывать судьбу - к украинцам обратились с предупреждением

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Лучше не испытывать судьбу - к украинцам обратились с предупреждением Віктор Ляшко (фото — скриншот)

Министерство здравоохранения призвало украинцев носить маски везде, где это необходимо. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о главных правилах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление в программе "Завтрак с 1+1".

По словам чиновника, речь идет прежде всего об использовании масок в местах скопления людей.

"Маски нужно носить в помещении, а на улице можно не носить маску, если удается придерживаться социальной дистанции 1,5 метра. Если мы попадаем в большое скопление людей, где невозможно соблюдать расстояния — там надо надевать маску", — пояснил санврач.

Ляшко добавил, не одевать маску на лицо можно при условии, что вокруг нет людей. Например, это возможно на улице.

"В период пандемии, эпидемии, каждый человек рассматривается как потенциально инфицированный. Поэтому лучше не испытывать судьбу, если каждый человек оденет маску — этим он уменьшает количество биологического материала, либо расстояние этого материала, который он выделяет во время посещения мест скопления людей и этим уменьшает вероятность инфицирования", — резюмировал он.

Напомним, 22 июня отдельные регионы страны были вынуждены ужесточить ограничения из-за новой вспышки эпидемии COVID-19. По состоянию на утро помянутого дня подтвердили уже 37 241 диагноз новой инфекции. Суточный прирост немного потерял темп, За предыдущий день он составляет сейчас 681 случай.

Как сообщал ONLINE.UA, в Киеве карантинные ограничения не могут ослабить через новую волну эпидемии COVID-19. Мэр Виталий Кличко отметил, что руководство ТРЦ и различных заведений должно организовать ИФА-тестирования своих рабочих. По его словам, соответствующее решение уже принял штаб.

Источник: ONLINE.UA
Теги: маски, карантин, медицина, безопасность, эпидемия, коронавірус, Украина, Виктор Ляшко, Минздрав
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