Джастин Бибер наконец ответил на обвинения в сексуальном насилии

Всемирно известный певец Джастин Бибер оказался в эпицентре громкого секс-скандала — ему пришлось отвечать на обвинения в изнасиловании. Все началось с того, что американка обвинила Бибера в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло 6 лет назад — якобы в отеле Four Seasons в Остине. К обвинениям присоединилась еще одна девушка, которая утверждает, что стала жертвой сексуального домогательства со стороны Бибера в 2015 году. К поклонникам и представителям СМИ Джастин Бибер обратился на своей странице в Twitter и прокомментировал последние события, передает ONLINE.UA.

По словам певца, он обычно не комментирует слухи, но к вопросам сексуального насилия относиться очень серьезно. Бибер отверг все обвинения, рассказав, как проводил время в те периоды, когда якобы было совершено насилие. Артист тщательно собрал факты, доказывающие ложность выдвинутых против него обвинений. Он подтвердил, что был в Остине в указанный период, но в упомянутом отеле не был никогда. Джастин Бибер даже предоставил квитанции об оплате совсем другого отеля и подробно рассказал о проведении времени с тогдашней возлюбленной Селеной Гомес.

Кроме того, певец отметил, что готов предоставить любые доказательства того, что "данная история фактически невозможна". Музыкант планирует сотрудничать с властью, "чтобы принять все законные меры".

Фанаты артиста уже активно комментируют эту новость в социальных сетях.

"Я не верю, что подобное могло произойти! Джастин не тако;: кажется, девушки захотели славы и денег; дыма без огня не бывает — с этой ситуацией нужно ризибратися; надеюсь, все закончится хорошо; Джастин тогда любил Селену — он не мог заниматься подобным", — пишут поклонники певца.

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