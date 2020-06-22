Независимо от постановления суда - Зеленский удивил неожиданным решением

Резонансный скандал о нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским получил неожиданное продолжение. Пока суд не вынес решение относительно привлечения украинского лидера и других чиновников за посещение кафе в Хмельницком к ответственности, Зеленский решил добровольно оплатить штраф. Президент решил взять на себя расходы заведения питания, которое наказали за обслуживание президента и чиновников во время карантина. Также украинский глава заявил о готовности понести административную ответственность за нарушение карантина, если так решит суд. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая равноценна с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", — решил Зеленский.

Напомним, скандал о нарушении Зеленским карантина возник в начале июня во время визита украинского лидера и других чиновников в Хмельницкий. После появления в соцсетях фото, на которых Зеленский пьет кофе в одном из заведений в окружении чиновников, среди которых был и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Украинцы обратили внимание на то, что все присутствующие были без защитных масок или респираторов, а следовательно — они нагло проигнорировали карантин. Кроме того, не забыли внимательные пользователи сети и о том, что заведения общественного питания разрешили обслуживать клиентов в залах только с 5 июня, а до этой даты кафе обязаны были продавать кофе только с собой на вынос и работать только на открытом воздухе.

Зеленский сразу признал свою вину, но главный санитарный врач Виктор Ляшко стал утверждать, что это был просто контроль и проверка заведения. Несмотря на это, полиция составила протокол о нарушении правил карантина Зеленским, Ляшко, руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, его первым заместителем Сергеем Трофимовом и других чиновников, которые пили кофе в кафе Хмельницкого вместе с президентом. Сумма предполагаемого штрафа для Зеленского достигает от 17 до 170 тысяч гривен, такой объем связан с тем, что он — чиновник. Также привлекается к ответственности владелец кафе, нарушивший правила карантина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что дело о нарушении карантина Зеленским передали в Верховный суд, поскольку президент имеет неприкосновенность.