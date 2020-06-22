В Израиле говорят, что создали вакцину против COVID-19 - что нужно знать

В Израильском институте биоисследований поразили международное сообщество долгожданной новостью — там сообщили, что создали и провели успешные доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Ученые считают вакцину VSV-ΔG-spike безопасной и эффективной против SARS- CoV-2 . Об этом сообщается на ресурсе bioRxiv, передает ONLINE.UA.

По словам биотехнологов, их вакцина состоит из генномодифицированного вируса везикулярного стоматита Индиана (VSV): он способен кодировать белок-шип (S-белок) с поверхности коронавируса и этим вызывает иммунную реакцию организма. Что интересно, полученный продукт через месяц тестировали на хомяках. Ученые обратили внимание на то, что животные набирали вес и выглядели совершенно здоровыми.

"Вакцинация происходила как внутримышечно, так и подкожно. Разницы не обнаружено. В заключении ученых говорится, что одной вакцинации было достаточно, чтобы привести к быстрой и мощной индукции нейтрализующих антител против коронавируса. Позже ученые попытались заразить хомячков настоящим коронавирусом через нос, но болезнь не развивалась у животных", — говорится в сообщении.

Среди наиболольших преимуществ новой вакцины авторы назвали то, что VSV может легко "размножаться" и вызывает сильный иммунитет.

Стоит отметить, что глава ВОЗ Тедрос Гебреисус недавно порадовал долгожданной новостью — он впервые официально прокомментировал результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании. Глава организации назвал их "научным прорывом". По его словам, это первый препарат, который показал снижение смертности среди инфицированных пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка. Согласно последним данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на аппарате на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что немецкие ученые назвали продукт, который снижает иммунитет при борьбе с бактериальной инфекцией.