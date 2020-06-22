Microsoft приготовила неожиданный сюрприз пользователям Windows 7 - что известно

В январе 2020 года Microsoft полностью прекратила поддержку легендарной операционной системі Windows 7, которой пользуются почти половина пользователей технологической компании. Но несколько дней назад неожиданно для всех Microsoft выпустила внеплановое обновление для Windows 7, причем без каких-либо предупреждений. Это обновление под номером KB4567409 позволяет пользователю установить на свой компьютер браузер Microsoft Edge на базе Chromium, которым в компании еще в 2015 году заменили Internet Explorer. Более того, несмотря на то, что обновление не является обязательным, поскольку не относится к числу патчей безопасности, Microsoft решила установить его без спроса и предупреждение на компьютеры автоматически. Правда, браузер Edge не будет установлен как браузер по умолчанию и не заменит уже существующий Internet Explorer, сообщает ONLINE.UA.

Известно, что после установки нового обновления Microsoft для Windows 7 для пользователей почти ничего не изменится. В системе только появится браузер Edge, вернее, второе его поколение. Обозреватель вышел одновременно с Windows 10 в июле 2015 года, но до апреля 2019 прошлого года работал на собственном движке EdgeHTML, после чего Microsoft перестроила его на базу Chromium. Именно обновленную версию браузера и получат пользователи Windows 7 и Windows 8.1 после установки нового обновления.

Для браузера Edge, установленный через апдейт KB4567409, Microsoftбудет выпускать обновления по мере их появления. Но как долго компания собирается поддерживать его для Windows 7, пока не известно.

Напомним, последнее обновление для Windows 7 Microsoft выпустила 14 января 2020 года. Этот патч отказался с неприятным сюрпризом — его установка вносила в систему ошибку, которая приводила к тому, что после каждой перезагрузки ПК обои с рабочего стола удалялись, а экран становился просто черным. Эту проблему Microsoft решила только через месяц, но спустя несколько дней пользователи Windows 7 столкнулись с еще одной трудностью. Она была выражена в невозможности выключить или перезагрузить их компьютер. Вместо выполнения этих действий система стала выдавать окно с предупреждением об отсутствии у пользователя прав для выключения компьютера. В компании не смогли решить эту проблему и пользователям пришлось самостоятельно искать пути решения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Microsoft обратилась ко всем пользователям с важным предупреждением. Как оказалось, последнее обновление для Windows 10 вышло проблемным, поэтому в компании призвали не устанавливать его.