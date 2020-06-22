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Новое обострение на Донбассе - шокирующие новости из зоны ООС

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Новое обострение на Донбассе - шокирующие новости из зоны ООС ЗСУ (фото — facebook.com)

Министерство обороны объявило о новое обострение противостояния на Донбассе. Оккупанты от начала суток 22 июня в 12:00 вызвали 10 обстрелов украинских позиций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ежедневную сводку.

По данным украинской стороны, наибольшее количество нарушений режима тишины зарегистрировали на луганском направлении. Обстрелы в основном боевики вели ночью и рано утром.

"Трижды из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил возле Хутора Свободного. Позиции наших войск неподалеку Орехового оккупанты обстреляли дважды, используя артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-е минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие", — пояснили в Минобороны.

Неподалеку от Новозванівки и Новотошківського зафиксировали разрывы мин 120 калибра, а под Катериновка враг воспользовался мінометом 120 калибра, станковыми противотанковыми и автоматическими гранатометами.

В то же время украинская сторона отвечала врагу под Попасною.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов одного нашего воина ранены. Подразделения Объединенных сил максимально жестко задействовали против оккупантов не запрещены дежурные огневые средства, и в настоящее время надежно держат ситуацию под контролем. Потери противника уточняются", — отметили в Минобороны.

Как сообщал ONLINE.UA, миссия ОБСЕ и ее инфраструктура на Донбассе регулярно страдает от атак российского ворона. Недавно боевики нанесли новый удар. По обнародованным данным, в Широкино оккупанты попали в камеру миссии. Для этого они использовали противотанковую управляемую ракету.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ВСУ, втрати, Донбасс, обстрелы, Украина, Россия, конфлікт, бои, АТО, ООС, ОРДЛО, ДНР, ЛНР, война
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Обновлено:15:11, 22.06.2020

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