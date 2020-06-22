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Почему поссорились принцы Уильям и Гарри - наконец известна причина

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Почему поссорились принцы Уильям и Гарри - наконец известна причина Принц Гаррі (фото — з відкритих джерел)
Многих людей, которые активно следят за всеми событиями, которые происходят в королевской семье, уже давно волнует вопрос, какой же на самом деле была причина разлада в отношениях между британскими принцами-братьями Уильямом и Гарри. Недавно удалось узнать, что принц Уильям предостерегал младшего брата от отношений с американской актрисой Меган Маркл, которые очень быстро развивались. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на британского биографа Роберта Лейси, передает ONLINE.UA.
"Я был удивлен и даже тронут до слез новыми подробностями и инсайдерскими данным, которые мне удалось получить при изучении этого семейного конфликта", — рассказал Лейси, автор книги "Битва братьев Уильям и Гарри — дружба и вражда".
В этой книге, которую можно будет приобрести уже в октябре, названа настоящая причина ухудшения отношений между Уильямом, герцогом Кембриджским, и Гарри, герцогом Сассекским. По словам Лейсле, на отношения внуков британской королевы оказало значительное влияние их жены — Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Также важным стало то, что Гарри отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и с семьей уехал жить в США.
"Воспитанные, чтобы стать друг другу самыми близкими, за последние полтора года они потеряли прежнюю связь", — добавил биограф.
Что важно понимать, впервые о своих отношениях со старшим братом принц Гарри рассказал в прошлом году в документальном фильме "Гарри и Меган: Путешествие по Африке".
"Происходит всякое, это неизбежно. Но мы остаемся братьями и всегда ими будем", — заявил герцог Сассекский, отметив, что сейчас он и брат выбрали разный путь.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, Кейт Миддлтон и Меган Маркл неоднократно ссорились, более того, между ними до сих пор существует вражда — интересные подробности можно найти в нашем материале.
Источник: ONLINE.UA
Теги: принц Гарри, принц Уильям, Меган Маркл, Кейт Миддлтон, ссора, королевская родина, конфлікт
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