Боевики "ДНР" приняли очередное шокирующее решение против Украины

Российский глава Владимир Путин уже второй год раздает российские паспорта на Донбассе, продолжая эту незаконную паспортизацию и сейчас, несмотря на пандемию коронавируса. Сегодня сатло известно, что боевики так называемой "ДНР", которых курирует Кремль, разрешили выезд жителям ОРДЛО в Россию за паспортами РФ после двухмесячного запрета, введенного из-за коронавирусного карантина. Российские оккупационные власти, несмотря на угрозу распространения коронавируса, приняли это очередное решение против Украины, чтобы как можно быстрее все жители оккупированного Донбасса незаконно получили российское гражданство, так как Путин планирует использовать их для своих корысных целей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

"Глава "ДНР" Денис Пушилин разрешил жителям республики выезжать в Россию за получением российских паспортов. Запрет действовал с 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Россию могут выехать жители ОРДЛО, которые уже имеют российское гражданство, и те, кто нуждается в экстренном лечении или в связи со смертью родственника. Также в "ДНР" разрешили выезд в "ЛНР", но только тем людям, которые имеют прописку в ОРЛО. Отмечается, что за российскими паспортами украинцев будут возить как и раньше — в составе организованных групп, которые в день выезда на территорию РФ возвращаются домой.

Важно отметить, что с 10 июня Украина открыла по одному КПВВ в Луганской и Донецкой областях — "Станица Луганская" и "Марьинка". Но боевики решили заблокировать пропуск людей. Они отказывались осуществлять пропуск граждан, ссылаясь на карантинные мероприятия, а также потребовали, чтобы украинская сторона предварительно согласовывала с ними списки украинцев, пересекающих линию разграничения. На сегодняшний день известно, что в "ДНР" не пропустили и не выпустили ни одного человека, а в "ЛНР" пропуск через КПВВ осуществляют только по спискам. Правозащитники и волонтеры сообщают, что эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины — чтобы попасть в эти списки, людям приходится звонить в так называемое "МИД "ЛНР", указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения. Уже зафиксировано несколько случаев, когда боевики не пропускали людей из-за отсутствия в списках, которые используют оккупаты для верификации. Только 22 июня боевики "ДНР" открыли пункт пропуска "Еленовка", у которого собралось сотни машин украинцев, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, Путин упростил получение российского паспорта жителям Донбасса весной 2019 года. Он решил сделать "россиянами" не только жителей ОРДЛО, но и всего Востока Украины. Уже более 100 тысяч украинцев получили паспорта РФ. Ни в Украине, ни в мире эти документы не признают. Официальный Киев называет паспорта РФ на Донбассе филькиной грамотой и никчемными бумажками, но призывает не осуждать и вдумчиво оценивать решение украинцев получить эти "документы". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба напоминает, что Россия грубо нарушает международное право, выдавая свои паспорта на Донбассе, но многим местным жителям ОРДЛО приходится их получать под давлением оккупантов, которых курирует Кремль.

Важно знать, что согласно украинскому законодательству гражданин Украины не имеет права иметь два гражданства. Следовательно, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, то это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако прекратить гражданство определенного лица может только Президент Украины своим указом. Поэтому автоматически при получении паспорта другого государства паспорт Украины не аннулируется, но риски потерять гражданство Украины есть.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин принял новое скандальное решение против Украины, что в Киеве расценили как новую аннексию со стороны Кремля.