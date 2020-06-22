В Нафтогазе предупредили о важных изменениях - что происходит

НАК "Нафтогаз" готовится к важному событию — компании могут вывести на IPO-публичная продажа акций акционерного общества. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Лига".

По словам председателя правления компании Андрея Коболева, говорится об ориентировочной дате 2023 года.

"Мне нужно подготовить компанию к IPO до завершения своего контракта. Думаю, что это реально сделать за три года, если между Нафтогазом и Кабмином будет грамотное сотрудничество. Выставлять будем всю группу — или на фондовой бирже Лондона, или Нью-Йорка", — пояснил он.

Коболев утверждает, что "Нафтогаз" имеет возможность превратиться в самую дорогую государственную компанию в Украине. В то же время он не подкрепил точными цифрами свое утверждение.

Во время интервью Коболева спросили о якобы интерес финансиста Джорджа Сороса во вложении денег в украинскую энергетику. Такие слухи появились с новой силой накануне. Председатель правления "Нафтогаза" объявил, что вряд ли бизнесмен действительно в этом заинтересован.

"С Соросом мы виделись как в США, так и в Украине. В Украине в последний раз он приезжал d 2016 году. Но мы никогда не обсуждали вложения денег в нашу отрасль. Вряд ли человек, который пожертвовал десятки миллиардов, захочет вкладывать свои деньги в украинскую энергетику", — добавил он.

Как сообщал ONLINE.UA, в Верховной Раде идет процесс принятия законопроекта, связанного с легализацией азартных игр в Украине. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда его могут рассмотреть.

По его словам, документ необходимо рассмотреть в течение следующей недели, чтобы государственный бюджет 2020 года смог получить 7 миллиардов гривен от игорного бизнеса.