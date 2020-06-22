Когда запустят Северный поток-2 - команда Путина удивила новым заявлением

Команда главы Кремля Владимира Путина шокировала мир новым громким заявлением — так, российский газовый монополист Газпром официально заявил, что ожидает запуска работы газопровода Северный поток-2 в конце 2020 или в начале 2021 года. Об этом рассказал руководитель отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко во время телеконференции, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и надеемся, что строительство его закончится в конце 2020-го — начале 2021 года", — заявил российский чиновник.

Кроме того, Демченко пожаловался на то, что Северный поток-2 сейчас находится под давлением, поэтому Газпром достаточно ограничен в представлении информации о нем. Что важно понимать, недавно в Газпроме однозначно заявляли, что надеются ввести в эксплуатацию Северный поток-2 в конце 2020 года.

Что важно понимать, 21 июня стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп решил отомстить канцлеру Германии Ангеле Меркель за поддержку российского газопровода "Северный поток-2 ", через который Москва хочет поставлять свой газ в Европу в обход Украины. Президент Штатов четко дал понять, что продолжить добиваться блокирования строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп впервые подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарда долларов за энергию.

Стоит также напомнить о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Писля этого иностранные подрядчики остановили строительные работы. В России заявили, что достроят газопровод своими силами, но это займет больше времени — не менее года, хотя Северный поток-2 построен уже на 93,5%.

Как сообщал ONLINE.UA, команда главы РФ Владимира Путина продолжает делать все возможное, чтобы разрушить планы Украины и Евросоюза по сохранению энергетической и политической независимости.