Зеленский выступил с новым предложением относительно жителей ОРДЛО

Украинский глава Владимир Зеленский продолжает свою политику относительно возвращения не только оккупированных территорий Донбасса, но и жителей ОРДЛО. Он предлагает изменить закон о высшем образовании, чтобы дети из так называемых "ЛНР" и "ДНР" могли учиться в вузах бесплатно, а при поступлении не обязаны были сдавать ВНО. На сегодняшний день такая норма действует только для выпускников школ из аннексированного Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

Когда будет рассмотрена парламентом инициатива Зеленского, пока неизвестно. Но президент рассчитывает, что депутаты поддержут его просьбу и все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут обучаться в украинских вузах на новых условиях уже в 2020 году.

"Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", – пояснил Зеленский свое предложение.

Напомним, в 2020 году ВНО состоится с 25 июня по 17 июля. Тестирование будет проходить в условиях карантина. Для всех участников Украинский центр оценивания качества образования подготовил 82 890 аудиторий в 5188 пунктах тестирования, которые обеспечили медицинскими масками, бесконтактными термометрами, комплектами для защиты медиков, антисептиками и дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей. Известно, что на основную сессию внешнего независимого оценивания в 2020 году зарегистрировалось 379 493 участника, больше чем на 20 тысяч, по сравнению с прошлым годом.