Национализацию Приватбанка могут отменить - что происходит

Недавно стало известно, что после 4-летней паузы Конституционный суд возобновил рассмотрение соответствия Конституции закона о Фонде гарантирования вкладов физлиц. Стоит обратить внимание на то, что удовлетворение иска ставит под угрозу, в частности, легитимность принятых Фондом решений по Приватбанку. Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на письмо директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут к президенту Зеленскому, которое оказалось в распоряжении издания, передает ONLINE.UA.

Что важно понимать, в письме отмечается, что "удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков". В ФГВФЛ отмечают, что последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будет иметь "катастрофический характер" для деятельности Фонда, Кабинета министров, Национального банка и стабильности всей финансовой системы Украины.

В частности:

— сделает невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворения требований вкладчиков и других кредиторов таких банков;

— отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лиц по возмещению вреда (ущерба) банка и его кредиторам;

— сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

"Кроме этого, важным вопросом также является вопрос легитимности принятых Фондом решений со дня принятия закона, в том числе по АО КБ Приватбанк", — добавляет Рекрут.

Также она попросила Зеленского созвать заседание СНБО в "связи с угрозой нацбезопасности в экономической сфере".

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине впервые применили так называемый антиколомойский закон, на принятии которого настаивал МВФ для выплаты Украине очередного кредита. Накануне, 12 июня, Хозяйственный суд Киева вынес решение по двум искам бывших акционеров против Приватбанка, которые требовали признать недействительным договор купли-продажи банка в 2016 году.