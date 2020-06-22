Политолог объяснил, почему планы Путина относительно Украины провалятся

Политический эксперт Игорь Соловей обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин продолжает делать неоднозначные заявления относительно Украины и Второй мировой войны. В частности, о неизбежности визита в Москву руководства Украины. По словам политолога, заявление Путина о неизбежности визита украинского руководства в Москву — показатель того, что он четко знает результаты псевдореферендума об изменениях в Конституцию РФ, который на самом деле обнуляет все предыдущие сроки Путина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Путин останется президентом еще на два срока, поэтому хорошо понимает, что за время его авторитарного управления Россией в Украине будет постоянно меняться власть (в результате выборов — ред). А Кремль, как в китайской поговорке, будет ждать на берегу, когда мимо проплывет тело врага. Но успешность такой политики сомнительна", — уверяет Игорь Соловей.

По мнению политолга, такой визит в Москву любого представителя украинской власти будет означать капитуляцию. Эксперт обратил внимание на то, что после победы Зеленского и смены власти в Украине у Кремля были иллюзии, что они смогут решить все свои вопросы с ОРДЛО. Кроме того, украинский лидер давал сигналы о готовности к переговорам. Однако украинские граждане определили красные линии относительно путей решения вооруженного конфликта на Донбассе. И Зеленский не готов их нарушать.

Что важно понимать, накануне парада в Москве к 75-летию победы во Второй мировой войне, который пройдет 24 июня, в американском журнале National Interest вышла статья Путина, которая спровоцировала жесткую критику мирового сообщества. По словам главы социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, в статье Путина есть претензия, что РФ вместе с другими странами будет бороться за место в новой иерархии мирового господства. Однако непонятно, почему президент РФ решил, что его место будет среди победителей, а не проигравших, ведь последний вариант более вероятен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда канцлера Ангелы Меркель начала угрожать президенту РФ Владимиру Путину после нового резонансного скандала.