Какая мерзость - россияне в шоке от нового скандального решения Путина

Российский глава Владимир Путин решил любым способом добиться обнуления своего президентского срока. Чтобы наверняка россияне проголосовали за эту правку Конституции РФ, он распорядился, чтобы частные российские компании прорекламировали среди сотрудников голосование. Работодатели должны отправить своим сотрудникам СМС с напоминанием о необходимости проголосовать, а также их обязали отчитываться о явке работников на голосование. Россияне в шоке от нового скандального решения Путина, который уже не знает как повысить явку на голосовании. Они считают, что глава Кремля уже превзошел сам себя в своих абсурдных приказах, хотя и выражают уверенность в том, что результаты голосования уже давно подведены, а 1 июля в стране произойдет просто цирковая постановка. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По данным источника, Кремль разослал в частные компании документ под названием "Мобилизация в корпорациях 2020". Получение таких документов агентству подтвердили три крупных компании. Их названия не приводятся. В этом документе указано, что компании не только должны простимулировать своих сотрудников к участию в голосовании, но и должны передавать информацию о явке среди сотрудников в некий "Проектный офис" в течение шести дней досрочного голосования. А 1 июля эти данные должны будут отправлять каждые два часа.

Также Кремль предложил руководству компаний возможные ответы на "сложные вопросы" от сотрудников. Один из таких вопросов звучит так: "Правда ли, что Путин меняет Конституцию под себя, чтобы остаться у власти?" Ответ, по решению Кремля, должен быть таким: "Путин как раз делает это для нас. Чтобы пришедший на пост президента после него, не смог развалить страну как Горбачев с Ельциным".

"Хорошее начинание властей", "Какая мерзость..", "Даже уже не покупают голоса", "Новую конституцию уже можно купить в книжных магазинах. Будущее уже наступило"," Гнать Путина в шею, или будем еще 20 лет чего то ждать", "Опустились до дешевой клоунады", "По факту, это очередной захват власти", — комментируют россияне эту скандальную информацию.

Важно отметить, что это не первая возмутительная уловка Путина, который боится низкой явки на голосовании по обнулению его президентского срока. Ранее стало известно, в регионах он подготовил викторины на избирательных участках, на которых можно будет, как утверждается, выиграть квартиры и автомобили. Такие викторины и лотереи анонсировали уже девять российских регионов, в том числе Москва. Правда, принять участие в них смогут только те, кто правильно ответит на вопросы о российской Конституции. Таким подкупом Кремль рассчитывает повысить явку россиян — в администрации Путина не скрывают, что их устроит показатель в 55%.

Напомним, Путин в начале года решил изменить Конституцию РФ, чтобы обнулить свой президентский срок. Пандемия коронавируса едва не поломала его планы, так как провести голосование стало невозможным. Но чтобы добиться цели, глава Кремля решил отменить карантин в РФ, заявив, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, несмотря на то, что Россия занимает третье место в мире по заболеваемости, а число больных в РФ ежедневно увеличивается на 8-10 тысяч. Такой хитрый трюк позволил ему назначить голосование на 1 июля, причем поддержать правки в основной закон России граждане могут прямо из дома, поскольку недавно Путин разрешил им голосовать дистанционно, опасаясь низкой явки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин принял новое скандальное решение против Украины в стремлении обнулить свой президентский срок. Так как россияне не спешат поддерживать главу Кремля, он решил прибегнуть к помощи жителей оккупированного Донбасса, которым навязал российские паспорта. Путин решил разрешить украинцам с паспортами РФ голосовать за изменение Конституции РФ, так как уверен в их поддержке.