Новые решения по эпидемии коронавируса - к чему готовится правительство

В Кабинете министров готовятся к новым вероятных решений, направленных против эпидемии коронавируса COVID-19 . Соответствующее объявление представители правительства сделали во время совещания с Офисом президента Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По официальным данным, введение новых мер возможно в случае ухудшения ситуации.

"В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случая на 100 тыс. населения, а маркер, после которого надо принимать решение относительно эпидемической ситуации, – 60 человек на 100 тыс. населения", — подчеркнули в ОПУ.

Во время совещания президент Владимир Зеленский обратил внимание на вспышку COVID-19 в Львовской области. В течение суток 21 июня там обнаружили инфекцию в более 200 человек. Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, такой показатель связан с ликвидацией очереди на тесты.

"В то же время в некоторых регионах Украины, в частности на Закарпатье, довольно напряженная ситуация по созданию условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания. Правительство Украины совместно с местными властями принимаются все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками. Если в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, Кабмин будет вырабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей", — добавили представители власти по итогам совещания.

По состоянию на утро 22 июня в Украине подтвердили 37 241 случай COVID-19 . За предыдущие сутки количество возросла на 681.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве внутренних дел напомнили украинцам о необходимости правильного ношения масок. В случае неправильного на них может ждать штраф.

По словам советника министра Владимира Мартыненко, ответственность за такие нарушения положено заведениям. Именно они должны отслеживать соблюдение правил.