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Минздрав назвало регионы, где можно ослаблять карантин

Украина | Читати новину українською
Минздрав назвало регионы, где можно ослаблять карантин Віталій Кличко (фото — ryivcity.gov.ua)

22 июня Министерство здравоохранения Украины впервые обнародовало показатели для ослабления противоэпидемических мер по новой утвержденной правительством методике, согласно которым Киев и Винницкая область покинули список "нарушителей". Стоит обратить внимание на то, что согласно новым данным, количество областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми, две из которых — Закарпатская и Черновицкая — кроме чрезмерной негативной динамики (более 10%) имеют загруженность коек более 50 % (соответственно 59,64% и 51,54%). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МОЗ.

Что важно понимать, в этом списке также Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области. Также еще 6 областей (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская) стали нарушать второстепенный показатель — охват тестированием, так как с понедельника он был повышен вдвое — до 24 тестов на 100 тыс. населения.

Как известно, 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Стоит обратить внимание на то, что усиление противоэпидемических мероприятий или их прекращение на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц происходит на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Как известно, еще 19 июня в Киеве и 10 областях было много новых больных с COVID-19 для смягчения карантина.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве внутренних дел напомнили украинцам о необходимости правильного ношения масок. В случае неправильного ношения их может ожидать штраф.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, Киев, Вінницька область, карантин, коронавірус, пандемия, ослабление карантина, усиление карантина
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Обновлено:17:11, 22.06.2020

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