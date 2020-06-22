США предлагали Путину Крым в обмен на Донбасс - что известно

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон продолжает свои резонансные признания о внутренней политике в отношении Украины. В своей книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" он раскрыл содержание переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу аннексии Крыма и Украине. Он отмечает, что Путин занял очень жесткую позицию в отношении Украины, хотя бывший президент США Барак Обама предлагал ему Крым в обмен на Донбасс, сообщает ONLINE.UA.

"Путин сказал, что Обама четко говорил ему в 2014 году, что, если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, конфронтация по Украине может быть урегулирована. Однако по какой-то причине Обама передумал", — описывает Болтон разговор с Обамы с главой Кремля.

Экс-помощник Трампа по нацбезопасности отмечает, что Путин отказывался идти на обсуждение вопроса Крыма, настаивая на своей, всем известной позиции, относительно "исторического возвращения" украинского Крыма в состав РФ. При этом, по словам Болтона, Путин был возмущен решением США продавать вооружение Украине, называя это незаконным актом.

Важно напомнить, что действующий президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял своего предшественника Барака Обаму в аннексии Россией украинского Крыма. По мнению Трампа, Обама мог предотвратить и не допустить незаконного захвата Россией украинских территорий.

Напомним, Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент США объяснил свое решение "серьезными ошибками", которые допускал советник. После этого Болтон написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи. Согласно последним данным, Департамент юстиции уже начал расследование, нарушил ли Болтон обязательства по нераспространению секретной информации при написании мемуаров, чтобы запретить публикацию книги.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Болтон считает Путина лучше Трампа. По мнению Болтона, Путин — умный и жесткий политик, который не видит в Трампе соперника, но действующий президент США считает иначе. При этом вести переговоры с Путиным Трамп не умеет, так как у него нет никакой стратегии, а все государственные вопросы он решает как дела в семейном бизнесе, не видя разницы между личными и государственными интересами.