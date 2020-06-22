Зеленский откровенно признался, как проходят переговоры с Путиным

Глава государства Владимир Зеленский признался, что считает переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным очень запутанной и сложной работой, однако другого выхода у украинской властей пока нет. Такое мнение высказал президент страны в интервью канадскому изданию Globe and Mail, передает ONLINE.UA.

По мнению Владимира Зеленского, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие положительные сдвиги. В качестве примера он привел обмены пленными.

"Может быть, обмен пленными — не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, украинский лидер обратил внимание на то, что у него не было времени выбирать — верить или не верить Владимиру Путину во время переговоров. Стоит отметить, что глава Кремля довольно часто критикует заявления своего украинского коллеги, ведь ему кажется, что Владимир Зеленский якобы хочет окончательно испортить отношения Украины и РФ.

Что важно понимать, недавно глава РФ Владимир Путин заявил, что Украина и Россия не поссорились, а украинцы на века останутся братским народом для россиян. Глава Кремля утверждает, что власти РФ и Украины просто разошлись во взглядах. При этом он уверен, что визит представителей украинской власти в Москву рано или поздно произойдет и это только вопрос времени.

"Мы же не поссорились с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", — заявил Путин.