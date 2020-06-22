Новости

Лента новостей

Восстановление транспортного сообщения с Россией - что решили в Киеве

Политика | Читати новину українською
Восстановление транспортного сообщения с Россией - что решили в Киеве Кордон РФ (фото — wikipedia.org)

Украина остановила движение транспорта через границу с Россией на фоне пандемии COVID-19. Сейчас вопрос о его восстановлении еще не стоит, утверждают в правительстве. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По словам заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, причиной для этого послужили показатели заболеваемости на территории РФ.

"Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией – а речь идет о железнодорожное сообщение, поскольку авиа прекращено еще с 2014 года, — пока что на повестке дня не стоит", — пояснил дипломат.

Он отметил, Россия по состоянию на июнь переживает пик заболеваемости. Сейчас это третья страна мира по уровню распространения COVID-19.

"Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения и ставить под угрозу эпидситуации в Украине, так и нас цифры растут", — добавил Боднар.

Напомним, тем временем в Украине с начала эпидемии обнаружили 37 241 случай нового коронавирус. За сутки 21 июня количество возросла на 681.

Уже с 22 июня в отдельных регионах страны местная власть была вынуждена усилить карантинные ограничения, потому что ситуация с эпидемией там ухудшилась. В то же время в нескольких других районах карантин ослабили еще с 10 июня, когда начался новый этап.

Ограничения действовали в Украине с середины марта.

Как сообщал ONLINE.UA, 22 июня Министерство здравоохранения Украины впервые обнародовало показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по новой утвержденной правительством методике, в соответствии с которыми Киев и Винницкая область покинули список "нарушителей". Стоит обратить внимание на то, что согласно новым данным, количество областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми, две из которых — Закарпатская и Черновицкая.

Источник: Укрінформ Теги: коронавірус, Россия, Украина, полмтика, МИД, Василий Боднар, транспорт, карантин
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 37241 +681
Выздоровели 16642 +133
Летальные 1012 +10

Данные МОЗ Украины
Обновлено:18:11, 22.06.2020

Онлайн референдум
  • Планируете ли вы отдых на море этим летом?
  • Да Нет

    Ответили 6988

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...