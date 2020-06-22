Опаснее пандемии коронавируса - эксперты предупредили о новой глобальной катастрофе

Несмотря на то, что пандемия коронавируса привела к самому серьезному падению мировой экономики со времен Второй мировой войны, это еще не самый опасный кризис, последствия после которого будут ощущаться десятилетия. Известный американский экономист Джеффри Сакс, что мир стоит на гране новой глобальной кататсрофы, которая будет опаснее пандемии. Речь идет о торговой войне США и Китая, из-за которой мировая экономика не сможет вернуться к стабильному состоянию долгое время. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Экономист отмечает, что мир уже сейчас переживает период глобального кризиса, но разрыв между двумя сверхдержавами, США и Китаем, опасен и только усугубит ситуацию. Он отметил, что американские власти хотят разжечь новую холодную войну с Китаем. И если это произойдет, то, по прогнозу Сакса, экономика не вернется к стабильному состоянию еще долго.

Напомним, активная фаза торговой войны между США и Китаем началась в 2019 году. Тогда Вашингтон и Пекин ввели взаимные пошлины на товары объемом сотни миллиардов долларов. В январе 2020 года Китай и США договорились о смягчении мер и взаимных уступках. Китай обязался закупить у американской стороны товары и услуги на 200 миллиардов долларов. Но недавно кризис в отношениях США и Китая снова обострился. Это произошло после того, как Вашингтон обвинил Пекин в предоставлении недостоверной информации о вспышке коронавируса. В конце мая Министерство торговли США внесло в черный список 33 организации из Китая за деятельность, которая противоречит интересам национальной безопасности и внешней политике США. В июне власти КНР запретили местным компаниям закупать некоторые американские сельскохозяйственные продукты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что один из самых известных аналитиков, бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч ошеломил мир крайне неожиданным прогнозом. Он обратил внимание на то, что доллар стремительно падает и будет продолжать падать относительно евро и других сильных валют на фоне пандемии коронавируса и мирового кризиса, который был спровоцирован вирусом. По его словам, изменение глобальной ситуации в сочетании с большим дефицитом бюджета в США приведет к краху доллара — и этого нельзя избежать. Стивен Роуч не скрывает тот факт, что прогнозирует снижение доллара на 35% по сравнению с другими основными валютами.