Россия должна прекратить - в США мощно обратились к путинскому Кремлю

Аннексия Крыма весной 2014 года вызвала жесткую реакцию против РФ со стороны стран Запада. После 6 лет оккупация Соединенные Штаты продолжают требовать от Кремля освободить регион. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление государственного секретаря Майкла Помпео.

По его словам, оккупированный Крым остается украинским регионом.

"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым — это Украина", — объявил Помпео, его слова Госдеп обнародовал в Twitter.

Напомним, российские военнослужащие ворвались в Крым в феврале-марте 2014 года. Это произошло на фоне бегства из страны бывшего президента Виктора Януковича.

Позже российское правительство расширило свою агрессию на Донбасс. Там вспыхнул полноценный военный конфликт, участниками которого стали бойцы ВСУ с одной стороны, а также кадровые военнослужащие РФ и наемники — с другой.

С того времени ни одна цивилизованная страна не признала российской власти в Крыму. Против РФ уже более 6 лет действующие жесткие санкции, с того времени их неоднократно дополняли и пролонгировали.

Пятый президент Петр Порошенко утверждает, что Крым буквально "сдал" России лично беглец Янукович. С таким утверждением он выступил в Апелляционном суде Киева во время допроса.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон продолжает свои резонансные признание внутреннюю политику относительно Украины. В своей книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белый дом" он раскрыл содержание переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу аннексии Крыма и Украины. Он отмечает, что Путин занял очень жесткую позицию в отношении Украины, хотя бывший президент США Барак Обама предлагал ему Крым в обмен на Донбасс.