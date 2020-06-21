Потрясающая красотка - Наталья Могилевская поразила откровенным фото в купальнике

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая не раз удивляла украинцев своими экстравагантными образами, решилась на очередной смелый поступок. Она доказала, что не стесняется того, как выглядит в свои 44 года, в подтверждение чего опубликовала фото без макияжа и в купальнике, на котором продемонстрировала свою фигуру. Фанаты в восторге от откровенного фото звезды, которая в позе лотоса наслаждается солнечными лучами на пляже в Одессе — они восхитились ее уверенностью в себе, о чем написали в своих комментариях, передает ONLINE.UA.

"Всех с днем йоги. Друзья, поздравьте, мечта этого лета сбылась! Сегодня был первый самолет и первый летний концерт на берегу моря! Урааааа", — подписала свое новое фото Могилевская.

На снимке Наталья запечатлена в сдельном купальнике кораллового цвета, расшитом камнями. Для этого фото артистка не создавала особый образ, а просто собрала волосы в пучок, надела солнезащитные очки и подставила тело под солнечные лучи.

Украинцы считают, что новое фото Натальи Могилевской пропитано абсолютным счастьем, которое излучает звезда на снимке. Они отмечают, что без макияжа и ярких нарядов артистка выглядит намного моложе своих лет, что подтверждает ее подтянутая фигура, которую сложно рассмотреть со сцены.

"Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!", "Потрясающая красотка!", "Вау, какой купальник. Наталья, вам так круто", "Какая же ты тут офигенная... Такая счастливая и безумно красивая", "Божественная красота", — комментируют новое фото Могилевской украинцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 21 Июн 2020 в 9:19 PDT

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Наталья Могилевская поразила соблазнительным фото. На обворожительном снимке звезда предстала в шикарном платье, которое позволило певице похвастаться стройными ножками и подчеркнуло красивую фигуру Могилевской. Поклонники пришли в восторг от образа певицы.