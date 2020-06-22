Какой это позор - глава Кабмина оказался в центре нового скандала

Народные избранники в социальных сетях обратили внимание на сообщение главы Кабмина Дениса Шмыгаля о Второй мировой войны, который тесно переплетается с советской пропагандой. Об этом написали нардепы "Европейской солидарности" Владимир Вятрович и "Голоса" Соломия Бобровская в Facebook — они озвучили жесткую критику в адрес главы правительства, передает ONLINE.UA.

Все началось после того, как Денис Шмыгаль в своем обращении 22 июня написал, что в этот день в 1941 году "Вторая мировая война ворвалась в каждый украинской дома. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев".

"Все же — какой это позор, шизофрения и невежество — быть премьером страны, к части которой война пришла еще в сентябре 1939. Особенно в родной Шмыгалю Львов", — сразу же прокомментировала это сообщение Бобровская.

Впоследствии Денис Шмыгаль обновил сообщение, пояснив, что "1 сентября 1939 на Львов были сброшены первые бомбы. Хотя война и началась в сентябре 1939, именно в июне 1941 она стала трагедией для всех украинцев и на всей территории Украины".