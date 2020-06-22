Какой это позор - глава Кабмина оказался в центре нового скандала

Народные избранники в социальных сетях обратили внимание на сообщение главы Кабмина Дениса Шмыгаля о Второй мировой войны, который тесно переплетается с советской пропагандой. Об этом написали нардепы "Европейской солидарности" Владимир Вятрович и "Голоса" Соломия Бобровская в Facebook — они озвучили жесткую критику в адрес главы правительства, передает ONLINE.UA.
Все началось после того, как Денис Шмыгаль в своем обращении 22 июня написал, что в этот день в 1941 году "Вторая мировая война ворвалась в каждый украинской дома. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев".
"Все же — какой это позор, шизофрения и невежество — быть премьером страны, к части которой война пришла еще в сентябре 1939. Особенно в родной Шмыгалю Львов", — сразу же прокомментировала это сообщение Бобровская.
Мэр Львова Андрей Садовый впоследствии написал, что "22 июня 1941 не начиналась война, как это пытается втолковать миру российская пропаганда". Война уже шла 2 года, подчеркнул политик.
Стоит обратить внимание на то, что советская и российская пропаганда десятками лет отмечала, что Вторая мировая война для Украины началась 22 июня 1941 после бомбардировки Киева и скрывала свое участие в войне с 1939 года.