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Какой это позор - глава Кабмина оказался в центре нового скандала

Политика | Читати новину українською
Какой это позор - глава Кабмина оказался в центре нового скандала Денис Шмигаль (фото — з відкритих джерел)

Народные избранники в социальных сетях обратили внимание на сообщение главы Кабмина Дениса Шмыгаля о Второй мировой войны, который тесно переплетается с советской пропагандой. Об этом написали нардепы "Европейской солидарности" Владимир Вятрович и "Голоса" Соломия Бобровская в Facebook — они озвучили жесткую критику в адрес главы правительства, передает ONLINE.UA.

Все началось после того, как Денис Шмыгаль в своем обращении 22 июня написал, что в этот день в 1941 году "Вторая мировая война ворвалась в каждый украинской дома. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев".

"Все же — какой это позор, шизофрения и невежество — быть премьером страны, к части которой война пришла еще в сентябре 1939. Особенно в родной Шмыгалю Львов", — сразу же прокомментировала это сообщение Бобровская.

Впоследствии Денис Шмыгаль обновил сообщение, пояснив, что "1 сентября 1939 на Львов были сброшены первые бомбы. Хотя война и началась в сентябре 1939, именно в июне 1941 она стала трагедией для всех украинцев и на всей территории Украины".
Какой это позор - глава Кабмина оказался в центре нового скандала (1)
Что интересно, подобное сообщение обнародовала также пресс-служба парламента от имени спикера Дмитрия Разумкова: "22 июня 1941 началась одна из самых страшных страниц в истории Украины". После этого Вятрович напомнил, что Вторая мировая война для украинцев началась еще в 1939 году.

Мэр Львова Андрей Садовый впоследствии написал, что "22 июня 1941 не начиналась война, как это пытается втолковать миру российская пропаганда". Война уже шла 2 года, подчеркнул политик.

Стоит обратить внимание на то, что советская и российская пропаганда десятками лет отмечала, что Вторая мировая война для Украины началась 22 июня 1941 после бомбардировки Киева и скрывала свое участие в войне с 1939 года.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимира Путина разозлило заявление президента Украины Владимира Зеленскогокоторый отметил, что СССР наравне с фашистской Германией ответственна за развязывание Второй мировой войны.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Денис Шмыгаль, Украина, Львов, Вторая мировая война, скандал, 22 червня 1941 год, критика
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