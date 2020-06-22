Новости

Лента новостей

Спокойно чистить пулемет - в МИД предупредили, к чему готовиться Украине

Политика | Читати новину українською
Спокойно чистить пулемет - в МИД предупредили, к чему готовиться Украине ЗСУ (фото — flickr.com)

Российская агрессия против Украины продолжается уже более 6 лет. В министерстве иностранных дел утверждают, пока нет причин думать, что все прекратится. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По мнению заместителя министра Василия Боднара, ситуация не изменится в последующие годы. Об этом свидетельствует скопление российских войск на границах с Украиной — это по меньшей мере говорит о демонстрации силы.

"Наш ответ на это – "сохранять спокойствие и чистить пулемет": не вестись на российскую якобы примирительную риторику, укреплять обороноспособность и психологическую готовность к обороне. Иначе попытки России размыть единство общества, гибридными методами расшатать его изнутри, посеять панику – будут успешными", — пояснил Боднар.

Он напомнил, что история сохранила множество эпизодов про агрессию со стороны Москвы, направленную против территорий современной Украины. Это продолжалось даже в период казачества.

"Мы часто не хотим этого признавать, но, как правило, мы сами были в этом виноваты, поэтому нам надо не повторять исторических ошибок. "Несогласие разрушает, согласие – строит!". Никто, кроме нас, нас не защитит! Это, мне кажется, главный нарратив для Украины, чтобы выжить и развиваться как независимое государство. Идеология самообороны, если хотите", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, вскоре власть может принять законопроект "О территориальной обороне". Профильный комитет достиг понимания о необходимости поддержки документа.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский признался, что считает переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным является очень запутанной и сложной работой, однако другого выхода у украинской власти пока нет. Такое мнение высказал президент страны в интервью канадскому изданию Globe and Mail. По мнению Владимира Зеленского, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие положительные сдвиги.

Источник: Укрінформ Теги: Россия, Украина, Крым, МИД, война, Донбасс, агрессия, войска, конфлікт, ДНР, ЛНР, Василий Боднар
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 37241 +681
Выздоровели 16642 +133
Летальные 1012 +10

Данные МОЗ Украины
Обновлено:18:11, 22.06.2020

Курс валют 22.06.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
26,68
26,74
26,68
EUR
30,01
30,07
29,94
GBP
33,21
33,28
-
RUB
0,38
0,39
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...