Спокойно чистить пулемет - в МИД предупредили, к чему готовиться Украине

Российская агрессия против Украины продолжается уже более 6 лет. В министерстве иностранных дел утверждают, пока нет причин думать, что все прекратится. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По мнению заместителя министра Василия Боднара, ситуация не изменится в последующие годы. Об этом свидетельствует скопление российских войск на границах с Украиной — это по меньшей мере говорит о демонстрации силы.

"Наш ответ на это – "сохранять спокойствие и чистить пулемет": не вестись на российскую якобы примирительную риторику, укреплять обороноспособность и психологическую готовность к обороне. Иначе попытки России размыть единство общества, гибридными методами расшатать его изнутри, посеять панику – будут успешными", — пояснил Боднар.

Он напомнил, что история сохранила множество эпизодов про агрессию со стороны Москвы, направленную против территорий современной Украины. Это продолжалось даже в период казачества.

"Мы часто не хотим этого признавать, но, как правило, мы сами были в этом виноваты, поэтому нам надо не повторять исторических ошибок. "Несогласие разрушает, согласие – строит!". Никто, кроме нас, нас не защитит! Это, мне кажется, главный нарратив для Украины, чтобы выжить и развиваться как независимое государство. Идеология самообороны, если хотите", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, вскоре власть может принять законопроект "О территориальной обороне". Профильный комитет достиг понимания о необходимости поддержки документа.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский признался, что считает переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным является очень запутанной и сложной работой, однако другого выхода у украинской власти пока нет. Такое мнение высказал президент страны в интервью канадскому изданию Globe and Mail. По мнению Владимира Зеленского, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие положительные сдвиги.