Должны сделать все - Зеленский неожиданно заговорил о новых переговорах по Донбасса

Лидеры стран "нормандской четверки" могут встретиться лично в следующие несколько месяцев. С такими намерениями выступления президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его интервью The Globe and Mail.

По словам государственного лидера, в условиях пандемии все усилия и ресурсы необходимо направить не на войну, а для скорейшей победы над COVID-19 .

"Мы обращались на Минском площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше более важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией – до этих стран у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно", — пояснил Зеленский.

Он напомнил об изменениях в подходе к ведению переговоров в Минске.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем. Что касается помощи, мы отправляем гуманитарные конвои на ту сторону, гуманитарные грузы от Красного Креста также. К сожалению, та сторона не прислушивается и не открывает доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ", — резюмировал президент.

Впрочем лидер пояснил, что видит возможность для завершения войны путем дипломатии. Он отметил, что благодарен зарубежным партнерам за давление на Россию, в частности — Канаде, которая отказала Москве в возвращении в G7.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве иностранных дел утверждают, пока нет причин думать, что российская агрессия прекратится вскоре.

По мнению заместителя министра Василия Боднара, ситуация не изменится в последующие годы. Об этом свидетельствует скопление российских войск на границах с Украиной — это по меньшей мере говорит о демонстрации силы.