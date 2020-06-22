Взрыв на киевских Позняках - полиция выяснила неутешительную причину

Взрыв в многоквартирном доме в Киеве прогремел утром в воскресенье, 21 июня. По состоянию на понедельник правоохранительные органы определили точную причину трагического инцидента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC News Украина.

По имеющимся данным, взрыв спровоцировала газовая смесь.

"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс тесты показали, что взрывчатки там не было", — рассказали в полиции.

Напомним, взрыв произошел в одном из домов на улице Соломии Крушельницкой. Волна повредила пять этажей в одном подъезде. Разрушения коснулись 40 квартир, где живут 120 украинцев.

Сейчас правоохранители начали уголовное производство, по которому провели обыски в газораспределительном предприятии и среди коммунальных служб, которые отвечали за этот дом.

В результате взрыва трое жильцов дома погибли. Другие пятеро получили травмы. Двух граждан еще не нашли под завалами, неизвестно, что именно с ними произошло.

По состоянию на 22 июня спасательные подразделения продолжают ликвидировать завалы, пытаясь найти двух пропавших без вести.

Сейчас известно, что людей из дома, где произошел взрыв, оперативно эвакуировали. На место происшествия также прибыли сотрудники газовой службы, которые перекрыли подачу газа на дом. Киевляне, живущие по соседству, рассказали в соцсетях, что взрыв был очень страшным, а его отголоски были слышны в каждом уголке всего района на Позняках.

Как сообщал ONLINE.UA, спасатели предупреждают, что там в любой момент может произойти обвал, поэтому жителей пока не могут пустить, чтобы они забрали свои вещи. Местные власти Киева пообещали обеспечить пострадавших людей временным жильем и питанием — их разместят в бывшем интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3. Не исключено, что дом после взрыва придется сносить.