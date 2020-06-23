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Курс валют на сегодня 23 июня - доллар дешевеет, евро дешевеет

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 23 июня - доллар дешевеет, евро дешевеет

На вторник, 23 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 23 июня цена доллара США составит 26 гривен 67 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 5 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 9 копеек, что в свою очередь на 1 копейка меньше чем в понедельник, 22 июня.

В понедельник, 22 июня, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.68/26.67 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.94/29.93 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:10:11, 23.06.2020

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