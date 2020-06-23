Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 23 июня

Количество больных коронавирусом в Украине снова растет — во вторник, 23 июня, зафиксировано 833 новых случая заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1690 случаев;
Волынская область — 1894 случая;
Днепропетровская область — 1049 случаев;
Донецкая область — 368 случаев;
Житомирская область — 1295 случаев;
Закарпатская область — 2291 случай;
Запорожская область — 555 случаев;
Ивано-Франковская область — 2091 случай;
Кировоградская область — 631 случай;
м. Киев — 4429 случаев;
Киевская область — 2285 случаев;
Львовская область — 4220 случаев;
Луганская область — 73 случая;
Николаевская область — 366 случаев;
Одесская область — 1333 случая;
Полтавская область — 296 случаев;
Ровенская область — 3038 случаев;
Сумская область — 263 случая;
Тернопольская область — 1744 случая;
Харьковская область — 1844 случая;
Херсонская область — 188 случаев;
Хмельницкая область — 622 случая;
Черновицкая область — 4419 случаев;
Черкасская область — 605 случаев;
Черниговская область — 485 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июня 2020 в Центр поступило 1278 сообщений о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что за все время пандемии в мире зафиксировали 9 млн 186 тыс случаев заболевания коронавирусом. Вылечились от болезни 4 млн 916 тыс, всего в США — 1 млн человек. Умерли от осложнений 474 тыс больных. Лидером по числу жертв является также США — 122 тыс. За последние сутки коронавирус подтвердили у 138 тыс человек. В частности, в США обнаружили 31500 случаев
22 июня Министерство здравоохранения Украины наконец опубликовало показатели для ослабления противоэпидемических меры по новой утвержденной правительством методике, согласно которым Киев и Винницкая область покинули список "нарушителей". Что важно понимать, согласно новым данным, количество областей с широким распространением
22 июня стало известно, что выпускников
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине отметили, что стремительный рост количества больных коронавирусной болезнью в Украине означает фактическое начало второй волны .