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Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 23 июня

Украина | Читати новину українською
Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 23 июня Фото: pixabay.com

Количество больных коронавирусом в Украине снова растет — во вторник, 23 июня, зафиксировано 833 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 38 074 человек, из них 1035 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 16956 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1690 случаев;
Волынская область — 1894 случая;
Днепропетровская область — 1049 случаев;
Донецкая область — 368 случаев;
Житомирская область — 1295 случаев;
Закарпатская область — 2291 случай;
Запорожская область — 555 случаев;
Ивано-Франковская область — 2091 случай;
Кировоградская область — 631 случай;
м. Киев — 4429 случаев;
Киевская область — 2285 случаев;
Львовская область — 4220 случаев;
Луганская область — 73 случая;
Николаевская область — 366 случаев;
Одесская область — 1333 случая;
Полтавская область — 296 случаев;
Ровенская область — 3038 случаев;
Сумская область — 263 случая;
Тернопольская область — 1744 случая;
Харьковская область — 1844 случая;
Херсонская область — 188 случаев;
Хмельницкая область — 622 случая;
Черновицкая область — 4419 случаев;
Черкасская область — 605 случаев;
Черниговская область — 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июня 2020 в Центр поступило 1278 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 81 125 сообщений о подозрении на COVID-19.

 

Стоит обратить внимание на то, что за все время пандемии в мире зафиксировали 9 млн 186 тыс случаев заболевания коронавирусом. Вылечились от болезни 4 млн 916 тыс, всего в США — 1 млн человек. Умерли от осложнений 474 тыс больных. Лидером по числу жертв является также США — 122 тыс. За последние сутки коронавирус подтвердили у 138 тыс человек. В частности, в США обнаружили 31500 случаев COVID-19, в Бразилии — более 24 тысяч, в Индии — 13 500, в России -7600. Также около 5300 случаев зарегистрировали в Мексике и 4600 в Чили. Также указано, что 22 июня от коронавируса умерли 3880 человек. Из них 1044 погибли в Мексике, 748 в Бразилии, 363 — в США и 312 летальных случая в Индии.

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 23 июня (1)

22 июня Министерство здравоохранения Украины наконец опубликовало показатели для ослабления противоэпидемических меры по новой утвержденной правительством методике, согласно которым Киев и Винницкая область покинули список "нарушителей". Что важно понимать, согласно новым данным, количество областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми, две из которых — Закарпатская и Черновицкая — кроме чрезмерной негативной динамики (более 10%) имеют загруженность коек более 50% (соответственно 59,64% и 51,54%). 

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 23 июня (2)

22 июня стало известно, что выпускников 11-х классов в 2020 году в Украине освободили от обязательной государственной итоговой аттестации, а проходить ВНО они смогут по желанию. Соответствующий указ 22 июня подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ предусматривает, что ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, получили право самостоятельно выбирать виды оценки их результатов обучения — путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО. Однако, без внешнего независимого оценивания выпускникам поступить в вуз не получится, поэтому, если ученики планируют учиться дальше в высших учебных заведениях, им придется проходить ВНО, которое в Украине запланировано с 25 июня по 17 июля.

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 23 июня (3)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине отметили, что стремительный рост количества больных коронавирусной болезнью в Украине означает фактическое начало второй волны .

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, статистика 23 июня, пандемия, эпидемия, количество больных, Украина, статистика по областям, последние новости о коронавирусе, Минздрав
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Подтвержденные 38074 +833
Выздоровели 16956 +314
Летальные 1035 +23

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Обновлено:10:11, 23.06.2020

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