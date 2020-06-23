Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 23 июня

Количество больных коронавирусом в Украине снова растет — во вторник, 23 июня, зафиксировано 833 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 38 074 человек, из них 1035 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 16956 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1690 случаев;

Волынская область — 1894 случая;

Днепропетровская область — 1049 случаев;

Донецкая область — 368 случаев;

Житомирская область — 1295 случаев;

Закарпатская область — 2291 случай;

Запорожская область — 555 случаев;

Ивано-Франковская область — 2091 случай;

Кировоградская область — 631 случай;

м. Киев — 4429 случаев;

Киевская область — 2285 случаев;

Львовская область — 4220 случаев;

Луганская область — 73 случая;

Николаевская область — 366 случаев;

Одесская область — 1333 случая;

Полтавская область — 296 случаев;

Ровенская область — 3038 случаев;

Сумская область — 263 случая;

Тернопольская область — 1744 случая;

Харьковская область — 1844 случая;

Херсонская область — 188 случаев;

Хмельницкая область — 622 случая;

Черновицкая область — 4419 случаев;

Черкасская область — 605 случаев;

Черниговская область — 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июня 2020 в Центр поступило 1278 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 81 125 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что за все время пандемии в мире зафиксировали 9 млн 186 тыс случаев заболевания коронавирусом. Вылечились от болезни 4 млн 916 тыс, всего в США — 1 млн человек. Умерли от осложнений 474 тыс больных. Лидером по числу жертв является также США — 122 тыс. За последние сутки коронавирус подтвердили у 138 тыс человек. В частности, в США обнаружили 31500 случаев COVID-19 , в Бразилии — более 24 тысяч, в Индии — 13 500, в России -7600. Также около 5300 случаев зарегистрировали в Мексике и 4600 в Чили. Также указано, что 22 июня от коронавируса умерли 3880 человек. Из них 1044 погибли в Мексике, 748 в Бразилии, 363 — в США и 312 летальных случая в Индии.

22 июня Министерство здравоохранения Украины наконец опубликовало показатели для ослабления противоэпидемических меры по новой утвержденной правительством методике, согласно которым Киев и Винницкая область покинули список "нарушителей". Что важно понимать, согласно новым данным, количество областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми, две из которых — Закарпатская и Черновицкая — кроме чрезмерной негативной динамики (более 10%) имеют загруженность коек более 50% (соответственно 59,64% и 51,54%).

22 июня стало известно, что выпускников 11-х классов в 2020 году в Украине освободили от обязательной государственной итоговой аттестации, а проходить ВНО они смогут по желанию. Соответствующий указ 22 июня подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ предусматривает, что ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, получили право самостоятельно выбирать виды оценки их результатов обучения — путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО. Однако, без внешнего независимого оценивания выпускникам поступить в вуз не получится, поэтому, если ученики планируют учиться дальше в высших учебных заведениях, им придется проходить ВНО, которое в Украине запланировано с 25 июня по 17 июля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине отметили, что стремительный рост количества больных коронавирусной болезнью в Украине означает фактическое начало второй волны .