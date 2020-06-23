Еще один президент неожиданно отказался от предложения Путина - известна причина

Немало влиятельных политиков еще раньше отказались ехать к главе Кремля Владимиру Путину на Парад победы в Москве, который состоится 24 июня, несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса. По предварительным данным, передумали участвовать в мероприятии премьер-министры Армении, Японии и президент Азербайджана, а также представители команды канцлера Ангелы Меркель. 23 июня официально стало известно, что к ним присоединился президент Хорватии Зоран Миланович — отмечается, что он уже отменил запланированный в Москву визит из-за неисправности правительственного самолета. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на хорватское издание Index.hr.

"На рейсе 13 июня 2020, который выполнялся с целью экстренной медицинской транспортировки пациента из Дубровника в Загреб, произошла поломка государственного самолета при посадке в аэропорту Дубровника. Были замечены значительные потери моторного масла с правого двигателя. Никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал, однако эксплуатацию самолета приостановили", — говорится в сообщении издания.

Известно, что ремонт самолета планируется завершить 24 июня, а это означает, что президент Хорватии не прибудет на парад к 75-летию окончания Второй мировой войны в Москву. Стоит отметить, что представитель канцелярии президента Никола Елич уже подтвердил, что Зоран Миланович отменил запланированный визит в РФ из-за аварии государственного самолета и отсутствия коммерческих рейсов в Россию из-за пандемии коронавируса.

"Президент Миланович отменил свою поездку в Москву из-за поломки государственного самолета, который не может быть отремонтирован до запланированной поездки, а коммерческие рейсы в Россию еще не запущены", — заявил его пресс-секретарь.

Как известно, Миланович сейчас находится с официальным визитом в Черногории, и сразу после его окончания, он должен был отправиться на Парад к российскому коллеге Владимиру Путину.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл "сердечно поздравил" россиян с "торжественным днем" начала Великой Отечественной войны. Почему из его уст прозвучало такое странное заявление — пока никто не объяснил.