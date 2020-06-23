Пандемия коронавируса: Трамп принял еще одно судьбоносное решение

Недавно международное сообщество активно обсуждало странное предложение американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что нужно замедлить тестирование в США, чтобы улучшить статистику больных коронавирусом. Однако 23 июня стало известно о новом указе главы Белого дома — отмечается, что президент Штатов расширил и продлил действие решения о приостановлении выдачи ряда виз. По предварительным данным, срок приостановления выдачи виз — до конца текущего года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Белого дома.

"Президент Трамп продолжает паузу в выдаче новых иммиграционных виз до конца года, чтобы гарантировать, что мы продолжим ставить американских рабочих на первое место во время нашего восстановления от коронавируса", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H 1-B , H-4 и H-2 B, L и большинства документов категории J. Команда главы Белого дома рассказывает, что действие распоряжения Трампа может быть продолжено и после 31 декабря.

"В течение 30 дней с 24 июня и каждые 60 дней после вступления в силу распоряжения глава министерства внутренней безопасности в координации с госсекретарем и министром труда будут рекомендовать любые изменения в случае необходимости", — добавляют в Белом доме.

По словам Трампа, американские власти, за некоторыми исключениями, не должны позволять большому количеству иностранных рабочих въезжать в Соединенные Штаты в то время, когда так много американцев остаются без работы.

Что важно понимать, недавно авторитетный американский экономист Джеффри Сакс озвучил важное предупреждение. По его словам, мир стоит на грани новой глобальной кататсрофы, которая будет опаснее пандемии. Речь идет о торговой войне США и Китая, из-за которой мировая экономика не сможет вернуться в стабильное состояние долгое время.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч ошеломил мир крайне неожиданным прогнозом относительно курса доллара — это нужно знать каждому.