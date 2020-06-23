Падение будет глубже - украинцев предупредили новым неутешительным прогнозом

Пандемия коронавирус COVID-19 спровоцировала глубокий экономический кризис в мире. На фоне длительного карантина Нацбанк ухудшил прогноз для Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его официальный сайт.

По обнародованным данным, существенное углубление кризиса произойдет уже во втором квартале 2020 года.

"Во II квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП... Постепенное смягчение карантина с середины мая, как и ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости. Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет глубже, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в инфляционном отчете за апрель 2020 года", — пояснили в НБУ.

Согласно итогам первого квартала, показатель реального ВВП упал минимум на 1,3% в годовом измерении. Главными причинами стал карантин, который ударил по сфере услуг, а также падение инвестиций. Другими факторами стали падение потребления государственного сектора, медленный рост частного потребления и экспорта.

"Весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций. Валовое накопление основного капитала сократилось на 21,4% в годовом измерении. Подобные значительные темпы падения инвестиций наблюдались во время кризиса 2014-2015 годов", — добавили эксперты.

По итогам первого квартала крупные и средние предприятия впервые с 2016 года зарегистрировали чистый убыток, его сумма составила 4,9 миллиарда гривен. Доля убыточных предприятий выросла на 41%. В первом квартале этот показатель составлял лишь 27%.

Карантин негативно повлиял на все отрасли экономики, исключением стало сельское хозяйство. Наибольшие убытки он нанес сферам транспорта и услуг.

Напомним, по состоянию на утро 23 июня 38 074 случаи COVID-19 . За предыдущие сутки — 833.

Как сообщал ONLINE.UA, известный американский экономист Джеффри Сакс предупредил, что мир стоит на грани новой глобальной катастрофы, которая будет опаснее пандемии. Речь идет о торговой войне США и Китая, из-за которой мировая экономика не сможет вернуться к стабильному состояния долгое время.